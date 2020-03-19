Огненный шторм: что союзные войска сбросили на Дрезден в 1945 году

К середине февраля 1945 года советские войска с тяжелыми боями продвигались по восточным землям Германии. Опасаясь мести и расправ, сотни тысяч местных жителей, в основном женщины и дети, бежали вглубь страны, надеясь найти убежище подальше на Западе.

Столица Саксонии - Дрезден - была переполнена беженцами. Каждый день они прибывали поездами, автобусами, приходили пешком. Этот город казался наиболее безопасным. За всю войну его ни разу не бомбили. Даже когда советские танки находились уже в сотне километров, в городе работали цирк и зоопарк.

13 февраля местные власти, чтобы успокоить и приободрить жителей, организовали традиционный карнавал. В 10 вечера народ стал расходиться по домам, укладывали спать детей. Именно в этот момент завыла сирена. С Запада появились британские бомбардировщики. На самый центр города они обрушили тысячи бомб. Это длилось около 20 минут.

Сбросив осветительные бомбы и смертоносный груз, самолеты ушли. Но вслед за ними вдруг появились новые. Они опять сбрасывали бомбы на уже разрушенные и горящие дома.

Почти сразу по непонятной причине в центре города в небо поднялся гигантский огненный смерч.

«Мой друг, находившийся в центре города, сказал мне, что видел, как люди влетали в огонь в горизонтальном положении. Потому что не за что было держаться», - рассказал очевидец бомбардировки Дрездена Кристоф Адам.

Температура рядом с эпицентром была настолько большой, что люди превращались в пепел за считаные секунды. Город оказался огненной ловушкой.

Удивительно, но зрелищем были шокированы и сами исполнители этой катастрофы. В своих воспоминаниях один из радистов британских ВВС написал: «Сверху это выглядело как зловещее красное свечение с тонким слоем дымки над ним. Помню, я сказал другим членам экипажа: "Боже мой! Что же происходит с этими несчастными внизу?!"»

На следующий день над городом вновь появились бомбардировщики, но уже американские. И все повторилось.

Последствия этих бомбардировок оказались ужасающими. Целые районы города превратились в выжженную пустыню. Количество погибших достоверно неизвестно до сих пор. Называются цифры от 25 до 135 тысяч, ведь помимо жителей в городе находились тысячи военнопленных и огромное количество беженцев. От многих остался лишь пепел.

Но что за невероятное оружие, вызвавшее такой огненный смерч, применили союзники? И что было главной целью бомбардировки? Ответы - в новом выпуске программы «Секретные материалы».