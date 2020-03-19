Сокровища династии: как в Великобританию попали украшения Романовых

В феврале 1952 года на престол Великобритании взошла королева Елизавета II. На первом официальном портрете ее голову будет украшать тиара, которую в июле 1917 года вместе с другими ценностями украли из Владимирского дворца в Петрограде. Сделал это британский дипкурьер Альберт Стопфорд. Как украшение попали к королевской семье, в студии программы «Сегодня утром» объяснил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Александр Камкин.

«Революционная лихорадка дает уникальные возможности. Не стоит забывать, что собой представлял Петроград в июле 1917 года. Это двоевластие, Корнилов идет на Петроград, июльское выступление большевиков и так далее. И в этой мутной воде было место обычному авантюризму, уголовникам, которые прикрывались политикой. Поэтому то, что человек действовал под прикрытием союзной державы и Временного правительства, давало ему широчайший карт-бланш», - рассказал собеседник «Звезды».

В 1921 году тиару купила королева Мария. Украшение стало ее личным и не входило в число государственных сокровищ британской короны. По наследству в 1952 году тиара перешла к Елизавете II, внучке Марии. Но кроме этого украшения в личной коллекции Виндзоров есть и другие.

Как сокровища убитого русского царя попали в Великобританию? Что скрывается на чердаке замка Балморал? И куда пропало пять с половиной тонн российского золота? «Код доступа» к потерянным сокровищам русских царей смотрите в четверг, 19 марта, в 20.25 на телеканале «Звезда».