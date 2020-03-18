«Горжусь, что США и СССР были товарищами»: 100-летний прокурор Нюрнберга об ужасах Бухенвальда

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне последний участник Нюрнбергского процесса, доживший до наших дней, вспомнил о том, что ему пришлось пережить на том историческом суде. Американскому юристу Бену Ференцу 11 марта исполнилось - и это впечатляет - 100 лет! Однако он до сих пор не может забыть все ужасы, которые остались в его памяти от тех далеких лет, отголоски которых все еще слышны в современном мире.

Мистер Ференц был следователем военных преступлений нацистов после Второй мировой войны и главным прокурором армии США на судебном процессе по делу об айнзацгруппах, одном из 12 военных процессов, проведенных в немецком Нюрнберге над нацистскими преступниками. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Звезды» он вспомнил, что на процессе было 22 ответчика: все они были признаны виновными, а 14 из них - приговорены к смерти. Четверых из приговоренных казнили, а других впоследствии амнистировали по разным причинам.

«Это все повлияло на меня и до сих пор влияет. Сейчас мне 100 лет. Я так и не смог пережить травму, что человеческие существа могут хладнокровно убить так много человеческих существ из-за их расы, цвета кожи или политических убеждений. Это было ужасающе, и всю свою оставшуюся жизнь я старался добиться того, чтобы слово закона защищало людей из всех стран, всех цветов и религий, чтобы они жили в мире без угрозы быть уничтоженными», - говорит Бен Ференц.

С особой гордостью прокурор отмечает, что во время этого исторического процесса Советский Союз и Соединенные Штаты Америки были союзниками и товарищами, и хотели добиться одних и тех же целей.

© Damon Higgins ZUMAPRESS.com, dpa, Globallookpress

«Я горд сказать, что США и Советский Союз были товарищами по оружию не только во времена войны, но и вместе пытались создать новую систему, чтобы защитить общество. Русские и американцы сидели в одной лодке. Это было больше чем возмездие, это было признанием того, что надо было менять юридическую систему, и мы работали над этим», - вспоминает прокурор.

Ференц сокрушается, что при сегодняшней системе отношений между нашими странами, когда две державы не могут договориться, они сразу увеличивают военные бюджеты. Тогда как можно было бы использовать эти деньги, по мнению ветерана международного права, чтобы помочь людям разобраться в обоюдных жалобах.

«США не были на передовой со времен Нюрнберга. Сегодня мы используем аргументы, которых было недостаточно, чтобы оправдать немцев. Когда мой основной ответчик на процессе, генерал СС, сказал, что он убивал людей в России в целях самообороны, потому что Гитлер сказал им, что русские собирались атаковать, из-за чего было необходимо ударить первыми. Тогда американские судьи решили, что это было недостаточно веским аргументом и даже опасным юридическим аргументом. Подобные аргументы используют и сегодня», - не без основания замечает юрист.

Столетний прокурор своими глазами видел, как выглядели немецкие концлагеря Бухенвальд и Маутхаузен, когда туда вошли солдаты американской армии. На полу лежали мертвые тела, а оставшиеся в живых люди были похожи на скелеты. Крематории еще работали, кости лежали снаружи, их должны были сжечь. Члены СС пытались убежать, а заключенные концлагерей, которые еще могли стоять, пытались их поймать.

© Damon Higgins ZUMAPRESS.com, dpa, Globallookpress

«Я лично это видел, и именно это и убеждает меня в том, что война - это ужасно. Люди, которые совершали эти преступления были не чертями с рогами. Они были образованными и высокопоставленными. У меня на скамье подсудимых были генералы СС. Я выбрал их потому, что они не считали себя преступниками. Они считали себя патриотами, которые делали то, что было необходимо для их страны. А необходимо было убить всех - коммунистов, русских, евреев. И это то, что они сделали. Не судить их было бы непростительно, неважно сколько бы они ни скрывались. Они должны были заранее понимать, что мир никогда не будет терпеть такое. Он найдет их, где бы они ни были, и привлечет к ответственности», - заключает Ференц.

Нюрнбергский процесс - международный судебный процесс над бывшими руководителями нацистской Германии. Он длился с 10 часов утра 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, располагавшемся в «Зале 600» нюрнбергского Дворца юстиции.