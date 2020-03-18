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Полностью оцифрован архив военкомата Подмосковья об участниках ВОВ

Андрей Аркадьев
18:55 18.03.2020
Больше 671 тысячи документов разместят в музее «Дорога памяти».
Полностью оцифрован архив военкомата Подмосковья об участниках ВОВ
© Фото: Минобороны России

Военный комиссариат Московской области оцифровал документы, касающиеся событий Великой Отечественной в рамках проекта «Дорога памяти». Переведены в электронный вид документы более 671 тысячи участников войны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Оцифровывались учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Военкомат завершил обработку собственного архива, где хранятся документы всех состоящих на учете ветеранов войны региона.

«В каждом районном отделе военкомата продолжится прием дополнительных документов от родственников фронтовиков. В них развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных», - говорится в сообщении.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.

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