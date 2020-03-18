Прокурор Нюрнбергского процесса: нужно найти всех живых нацистских преступников

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне бывший прокурор на Нюрнбергском процессе Бенджамин Ференц рассказал «Звезде» подробности исторического суда. На тот момент выпускнику Гарварда было всего 27 лет и это стало его крупнейшим делом.

Ференц от лица США вел обвинительный процесс против командования айнзацгрупп CC (карательных отрядов), которые в 1941-1943 годах уничтожили более миллиона советских граждан. Все 22 обвиняемых были признаны виновными, а 14 из них приговорены к смертной казни.

«Мне было 27 лет в то время. Международный военный трибунал завершал свою работу. США хотели провести 12 дополнительных судов. Меня назначили главным обвинителем на суде по так называемым айнзацгруппам, которым лидеры СС поручили войти в СССР вслед за немецкими войсками и уничтожить всех еврейских мужчин, женщин и детей, которых они могут поймать. Они собирались сделать то же самое с коммунистическими властями, цыганами. Такова была задача этих отрядов убийц», - рассказал Ференц.

По словам бывшего юриста, он предоставил суду все необходимые доказательства за два дня и добился осуждения преступников.

«Я так и не смог пережить травму, что люди могут хладнокровно убить так много других людей из-за их расы, цвета кожи или политических убеждений. Это было ужасающе, и всю свою оставшуюся жизнь я старался добиться того, чтобы слово закона защищало людей из всех стран, всех цветов и религий, чтобы они жили в мире, не боясь быть уничтоженными», - признался бывший прокурор.

Ференц рассказал, что сидевшие на скамье подсудимых не признали свою вину, они считали себя не преступниками, а патриотами, которые делали то, что было необходимо для их страны, - убивали всех коммунистов, русских, евреев. Юрист убежден, что, сколько бы они ни скрывались, мир никогда не простит их за то, что было совершено, и привлечет к ответственности.

«И когда я взвешиваю эти две чаши - гуманность для преступников или правосудие для выживших или их наследников, - я всегда буду на стороне жертв, а не преступников. Необходимо продолжать их искать, но должны ли мы их всех судить, я не знаю. Они уже знают, что общество осуждает то, что они сделали. Зависит от конкретного дела, стоит ли их посадить в тюрьму на пару лет. Но однозначно приоритет должен быть за жертвами», - сказал Ференц.

Айнзацгруппы - специальные подразделения СС и СД, созданные для уничтожения евреев, цыган, партизан, коммунистов, лиц, недовольных немецким режимом на оккупированных территориях. В период с 1941 по 1943 год уничтожили более миллиона человек.