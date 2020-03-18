По следам украденных документов: как продавали Аляску

В марте 1867 года был подписан договор о продаже Аляски. В это время многие страны торговали своей землей, но ставки были выше. Так, проиграв в 1898 году войну с Америкой, Испания вынуждена была уступить победителю большую часть своих владений. Гуам и Пуэрто-Рико американцы забрали бесплатно, а за Филиппины выплатили Мадриду 20 миллионов долларов. Наполеон в 1803 году продал США все территории бывших французских колоний в Новом Свете за 23 миллиона долларов. Минимальная ставка за Аляску только по предварительным подсчетам составляла 55 миллионов долларов. Но продали ее всего за семь с небольшим.

Впервые о возможной продаже русских колоний заговорили еще в 1819 году при императоре Александре I. По странному совпадению - сразу после смерти Главного правителя Аляски Александра Баранова и исчезновения всех его документов. Но тогда до решения дело не дошло. В следующий раз идея продать Аляску возникла при Николае I. Генерал-губернатор восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский представил государю доклад о необходимости укрепления связей с Америкой, которая рано или поздно поставит вопрос о расширении своего влияния на этот регион, который был для последней стратегически важен. Но и на этот раз вопрос отложили. Настойчиво о продаже Аляски на государственном уровне вновь заговорили только в 1857 году. Подал идею брат императора Александра II великий князь Константин Николаевич.

«Что-то во всей этой истории нечистое. Первое, что вызывает сомнение: что там делает этот Константин? Почему он решает вопрос о продаже Аляски? Потому что он брат? Так там еще другие братья были у Александра II», - говорит писатель и историк Александр Месняков.

Но вопрос отложили, и точка в этом деле была поставлена только через девять лет, в декабре 1866 года, на закрытом совещании в условиях повышенной секретности. И брат Александра II сделал все, чтобы на нем не было потенциальных противников продажи. В итоге судьбу Аляски решали шесть человек: император Александр II, его брат Константин Николаевич, министр иностранных дел Александр Горчаков, министр финансов Михаил Рейтерн, управляющий морским министерством Николай Краббе и посол России в Америке Эдуард Стекль. Последний вообще стал ключевой фигурой. По какой-то причине он, а не министр иностранных дел России, и даже не брат императора, вел все переговоры с американцами и подписывал основной договор. А потом и получал чек за Аляску.

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Согласно официальной версии, император согласился продать территорию из-за сложной экономической и политической ситуации.

«Причина состояла в том, что в принципе российское государство не вкладывало ни рубля в освоение Аляски. На все это не было денег с учетом того, что Россия ввязалась в Крымскую войну. А Крымская война, как мы знаем, очень сильно ударила и по российскому бюджету», - рассказывает директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов.

«Русской» северо-восточная часть Америки стала именоваться в 40-е годы XVIII века. После того как две Камчатские экспедиции под руководством Витуса Беринга сначала доказали, что между Азией и Америкой существует пролив, а потом сумели достичь его восточного, американского, берега.

«Аляску и Алеутские острова открывали российские мореплаватели. Они осваивали, они изучали эту землю. И сначала это были первопроходцы: купцы, торговцы. Российское государство делало ставку именно на этих первопроходцев. Так что Аляска стала российской территорией постепенно по праву первооткрытия», - объясняет Валерий Гарбузов.

Для освоения заморских земель специально была создана русско-американская компания, расцвет которой наступил на рубеже XIX века при ее первом Главном правителе - Александре Баранове. Известно, что он основал Ново-Архангельск на острове Ситка, построил укрепленные поселки и верфь, наладил отношения с США. Общая прибыль русско-американской кампании за период деятельности Александра Баранова составила огромную сумму - 13 миллионов рублей. И в Петербурге не могли не знать об этом.

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Некоторые исследователи считают, что история с Аляской была самым большим промахом России. Ведь вскоре после ее покупки американцы нашли там десятки месторождений. За 30 лет старатели добыли золота на 200 миллионов долларов. Это в 28 раз больше стоимости, за которую Америка купила Аляску у России. А окупили американцы сделку всего за несколько лет.

«Многие, кто выступает против идеи, чтобы была продана Аляска, приводят цифры. Цифры в общем-то вызывают доверие: примерно с 1868 года по 1890 год американцы на этой территории и в акватории добыли всевозможных полезных ископаемых, пушнину, мамонтовую кость, рыбу, зверя на семьдесят два миллиона долларов. То есть практически в десять раз больше», - говорит писатель и путешественник Вадим Бурлак.

Но до «золотой лихорадки» было еще далеко, а Александр Баранов уже в начале XIX века отправлял экспедиции на поиски месторождений. Он знал о том, что на территории Аляски есть золото.

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Но в 1818 году вокруг Баранова стали происходить странные вещи. В России кто-то пустил слух о том, что он не справляется со своей работой, его стали обвинять в воровстве и недостачах. В конце концов в головном правлении Русской Америки в Петербурге было принято решение отправить с особой миссией на Аляску посланника - Леонтия Гагемейстера.

«Леонтий Адрианович Гагемейстер прибывает с особой бумагой, что ему можно сменить Баранова. А можно не сменить. Вот это решение принимается, а дальше начинаются очень странные обстоятельства. С одной стороны, Баранова смещают. Но проходит чуть меньше года, и Гагемейстер принимает решение, что он не будет главным правителем. Климат сложный, сложные обстоятельства, большая нагрузка. И принимается решение, что он все же отправится в Россию вместе с Барановым, которого он сместил», - рассказывает главный научный сотрудник ИВИ РАН, профессор МГЛУ Александр Петров.

Александр Баранов все документы по Аляске взял с собой. Но император так и не увидел ни его, ни архива бумаг. Маршрут корабля «Кутузов», по которому его было решено отправить из Ново-Архангельска в Петербург, был рассчитан на год и пролегал через Индийский океан. По официальной версии, 73-летний Баранов не выдержал дороги, а документы пропали.

Но насколько был оправдан такой путь? И можно ли было добраться до России более коротким маршрутом? За что российскому послу заплатили баснословный гонорар? И зачем на самом деле была продана Аляска? Ответы на эти вопросы - в программе «Улика из прошлого».