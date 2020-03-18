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Все члены айнзацгрупп заслуживали смерти: последний прокурор Нюрнберга о расстрелах в Бабьем Яре

Андрей Аркадьев
17:14 18.03.2020
В Нюрнберге судили сначала высокопоставленных нацистов, а затем фигур помельче. Среди последних были 22 офицера СС, виновных в смерти миллиона людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Все члены айнзатцгрупп, которые принимали участие в массовых казнях мирного населения в Бабем Яре, заслуживали смертного приговора на суде. Об этом в интервью в интервью «Звезде» рассказал Бенджамин Ференц, единственный из ныне живущих прокуроров Нюрнбергского процесса.

«Добиваться правосудия никогда не поздно. Закон должен применяться ко всем одинаково. Если какой-то человек умудрился избежать правосудия из-за того, что скрылся или свидетельства его преступлений было невозможно добиться легальными путями, это не делает их невиновными. Но все должны иметь право на честный суд. Мы бы даже судили Геринга или Гитлера, дали бы им возможность высказать свою позицию. Все члены айнзацгрупп, которые совершали убийства в Бабьем Яре, все без исключения, заслуживали смертельного приговора. Но я не просил смертельного приговора, я решил, что судьи должны были принять это решение в зависимости от обстоятельств каждого дела», - признался бывший обвинитель.

Ференц был прокурором во время Нюрнбергского процесса по делу об айнзацгруппах (карательные войска нацистской Германии, совершавшие массовые убийства). Он рассказал, что ему ежедневно приходил отчет, в котором было указано точное количество жертв в Бабьем Яре. По словам экс-прокурора, около трех тысяч человек участвовали в совершении массовых убийств. Тогда 27-летний Ференц на процессе предоставил доказательства того, что в ведении 22 членов войск СС находились лагеря смерти, то есть все эти люди были причастны к убийствам евреев, цыган и коммунистов.

«Три тысячи соучастников совершения массовых убийств. На суде было 22 места. Я должен был выбрать 22 случая из трех тысяч. Что случилось с другими? Ничего не случилось. Что случилось с остальными, теми, кто смог исчезнуть до суда или даже теми, кого осудили на небольшой срок, или теми, кто сейчас живет в другой части света? Это очень сложная с моральной, психологической и политической точки зрения проблема. Если бы я смог добиться осуждения всех трех тысяч ответчиков, я бы все еще сидел в Нюрнберге», - добавил Ференц.

Бабий Яр получил печальную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, поляков, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году.

Айнзацгруппы - специальные подразделения СС и СД, созданные для уничтожения евреев, цыган, партизан, коммунистов, лиц, недовольных немецким режимом на оккупированных территориях. В период с 1941 по 1943 год уничтожили более миллиона человек.

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