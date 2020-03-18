Панков поддержал введение уголовной ответственности за уничтожение воинских мемориалов

Замминистра обороны РФ Николай Панков поддержал введение уголовной ответственности за уничтожение и вандализм памятников погибшим воинам. Соответствующий законопроект сегодня рассматривается Госдумой в первом чтении.

«В этом году будем отмечать 75-летите Победы, это самый святой праздник. В ряде стран в последние годы усиливаются нападки на наши памятные захоронения. Предлагаем ввести уголовную ответственность за такие действия. Один из квалифицирующих признаков - уничтожение памятников посвященных борцам с фашизмом», - сказал Панков во время выступления в нижней палате парламента.

Он отметил, что работа над законопроектом продолжается, поэтому могут быть внесены изменения.

«Мы знаем почему сносятся памятники и пытаются переписать историю, но сейчас мы хотим на это реагировать уголовно», - добавил замминистра.

В начале марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников, мемориальных музеев и воинских захоронений.

Законопроект объектов, которые увековечивают память защитников Отечества, а также посвящены дням воинской славы нашей страны и советским и российским военачальникам.