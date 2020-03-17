СК РФ изучит данные латышских легионеров СС к преступлениям нацистов

Сотрудники Следственного комитета России детально изучат анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследуемых уголовных дел о геноциде и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом на причастность к подобным преступлениям уже проверяются несколько человек.

«В настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них - и легионеры Латышского легиона СС», - уточнила Петренко.

Также она отметила, что при анализе документов необходимо иметь в виду, что ряд названных в докладе лиц до этого уже привлекались к уголовной ответственности Военными трибуналами в период 1940-1950 годов.

«В соответствии с принципом non bis in idem, это исключает их повторное уголовное преследования в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям», - добавила официальный представитель СК.

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые на данный момент проживают в Соединенных Штатах, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии, был подготовлен российским фондом «Историческая память» совместно с фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.