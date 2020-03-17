Военным фортам Кронштадта вернут облик эпохи Петра

В Санкт-Петербурге скоро начнутся масштабные реставрационные работы. Порт Кронштадт превратится в остров-музей и станет туристической Меккой.

Грандиозный проект с участием Минобороны РФ по реконструкции укреплений - это реализация поручения президента. Фортам, заложенным еще при Петре Первом, вернут подлинный исторический облик.

Планируется, что город на острове Котлин будет пропитан духом Петровской эпохи - там появятся таверны, мастерские и торговые лавки. Также появится Аллея героев российского флота - она станет частью уникального музейно-исторического парка, первая очередь которого откроется уже в этом году в День ВМФ.