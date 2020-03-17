«Убыточная» золотая земля: секреты продажи Аляски

В марте 1819 года Главного правителя Русской Америки - Аляски - 73-летнего Александра Баранова неожиданно отправляют в отставку, сажают на корабль «Кутузов» и высылают в Россию. Но по дороге Баранов умирает. Предположительно - от болезни.

Россия продала Аляску Америке спустя почти полвека после загадочной смерти Александра Баранова. Решение о продаже император Александр II принимал из экономических соображений: эта земля была убыточной, а Россия в то время нуждалась в деньгах. Но буквально через несколько лет после сделки на Аляске началась «золотая лихорадка». А к концу XX века оттуда вывезли золота на четыре с половиной миллиарда долларов США. К тому же там нашли и большие запасы нефти. И все это - на «убыточной» земле.

Существует версия, что Александр Баранов в 1819 году на корабле «Кутузов» вез в Россию секретные сведения о месторождениях золота и алмазов на Аляске, о которых хотел доложить императору лично. Но странная смерть не позволила ему передать ценные сведения российскому императору.

Была ли смерть Баранова случайной? И прикрытием какого тайного договора могла быть сделка по Аляске? Смотрите новый выпуск программы «Улика из прошлого» 17 марта в 20.25 на телеканале «Звезда».