Шаг к правосудию: в России установили личности 96 латышских легионеров СС

Российские исследователи назвали имена ныне живущих 96 ветеранов Латышского Легиона СС. В течение года историки искали о них информацию и смогли установить фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а в некоторых досье - фотографии тех, кого надо найти и наказать. Сейчас они находятся в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Латинской Америке.

«Эти списки говорят о том, что военные преступники после совершенных ими злодеяний - участия в уничтожении евреев, белорусов и русских - могут прожить долгую и, возможно, счастливую жизнь. Прожить совершенно спокойно, общаясь с друзьями, родственниками, детьми, внуками, передавая, так сказать, свой опыт и отеческие наставления», - прокомментировал председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил Чернов.

Указ о создании Латышского Легиона СС подписывал лично Гитлер, фактически узаконив такие преступления, как карательные операции, геноцид мирного населения и полицейские батальоны. На родине их считают героями, а власти выплачивают ветеранам СС пенсии. У латышских нацистов есть даже свой праздничный день - 16 марта. По этому случаю их поклонники собрались сегодня у памятника Свободы в Риге на митинг, даже игнорируя ситуацию с коронавирусом.

«В Риге 16 марта собираются люди радикальных неонацистских убеждений со всей Европы, в том числе из Британии приезжают, из Украины. И тут они идут в том же самом шествии, возлагают цветы к памятнику Свободы. Таким образом тень ложится на независимость Латвийской Республики», - сообщил депутат Латвийского Сейма 7-го и 9-го созывов, депутат европарламента 2018-2019 гг. Мирослав Митрофанов

Авторы доклада надеются, что списком заинтересуются в Следственном комитете. Также планируется перевести доклад на английский язык и передать всем международным организациям, которые занимаются поиском нацистских преступников.