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В Москве назовут имена 96 латышских эсэсовцев, до сих пор живущих в разных странах мира

Валентина Пескова
01:20 16.03.2020
В их число входят каратели, причастные к преступлениям по уничтожению мирного населения в деревне Жестяная Горка и селе Черное Новгородской области.
В Москве назовут имена 96 латышских эсэсовцев, до сих пор живущих в разных странах мира
© Фото: Delmi Alvarez globallookpress

Личности 96 латышских карателей, входивших в легион СС, будут рассекречены в столице во время круглого стола, проводимого по инициативе фонда «Историческая память». Как рассказал директор фонда Александр Дюков, легионеры СС, совершившие в годы Великой Отечественной войны военные преступления и преступления против человечности, до сих пор проживают по всему миру - от Великобритании, Канады и США до Аргентины, Бразилии, Австралии и самой Латвии.

«Больше всего - 32 человека - проживают в США, 21 - в Латвии, 19 человек - в Австралии, 15 - в Канаде, четверо – в Великобритании, трое – в Бразилии, двое – в Аргентине. В этих странах разъехавшиеся после войны по разным континентам легионеры создали свою организацию "Ястребы Даугавы"», - цитирует РИА Новости Дюкова.

Историками фонда установлено, что дети и внуки «ястребов», служившие в армии и госорганах западных стран, обеспечивали продвижение необходимых Латвии идей и проектов. А власти Латвии, в свою очередь, поддерживали организацию, в том числе и финансово: латвийское министерство обороны выплачивало пенсию престарелым ветеранам СС, а президенты прибалтийской страны вручали им награды.

Среди имен 96 военных преступников будут названы эсэсовцы, причастные к преступлениям деревне Жестяная Горка и селе Черное Новгородской области.

В мае 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование затрагивает события 1941-1943 годов, проходившие в данных населенных пунктах. В документах КГБ СССР по этому делу от 1968 года указано, занимавший одно время должность председателя «Ястребов» Янис Цирулис лично пытал и расстреливал не только пленных красноармейцев, но и мирных жителей. Специалисты эксгумировали пока около полутысячи останков, но в региональном главке СК РФ допустили, что под землей может покоиться до 5 тысяч тел.

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