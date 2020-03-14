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Ветеран СВР рассказал, как держал под контролем Белый дом

Тамара Астапенкова
04:23 14.03.2020
Разведчику-нелегалу удалось выполнить все поставленные перед ним задачи.
Ветеран СВР рассказал, как держал под контролем Белый дом
© Фото: Служба внешней разведки Российской Федерации

Рассекреченный разведчик-нелегал Юрий Шевченко рассказал, как в 70-х годах прошлого столетия сумел достать огромное количество секретных документов, принадлежавших администрации президента США, Госдепу, штаб-квартире ООН и ЦРУ. Интервью с выдающимся разведчиком опубликовало официальное издание Российского исторического общества журнал «Воронцово поле».

«Мне дали направление работы – главный противник (США) и НАТО… О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО», - приводит слова Юрия Шевченко РИА Новости.

Разведчику-нелегалу удалось выполнить все поставленные перед ним задачи. Ему удалось добыть около 300 томов дел с грифом «секретно» и грифом cosmic (высшая степень секретности).

«Единственное, до чего у меня не дошли руки, – так это ФБР. Всех остальных я, что называется, взял под контроль», - рассказал ветеран разведки.

По словам Шевченко, документы по ключевым вопросам международной безопасности, принадлежавшие Госдепу и ЦРУ, советское руководство читало раньше американского президента Джимми Картера.

В конце января 2020 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил 7 разведчиков-нелегалов, которые внесли большой вклад в безопасность страны. В их числе был и Герой России Юрий Анатольевич Шевченко. Через месяц после этого, в конце февраля, разведчик-нелегал, ветеран СВР, впервые появился на публике.

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