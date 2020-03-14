Российские исследователи установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС

Российским исследователям удалось установить личности 96 латышских легионеров СС, которые все еще живы и находятся в США, Великобритании, Канаде, Бразилии и других странах.

Один из авторов исследования, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, заявил, что доказано, как в военные годы установленные лица совершали военные преступления и преступления против человечности. К примеру, истребляли мирное население в советских деревне Жестяная Горка и селе Черное. Об этом он рассказал РИА Новости. Сам документ будет представлен на круглом столе в МИА «Россия сегодня».

В тексте исследования указано, что в Латвии и других странах в настоящий момент проживают около 400 бывших легионеров, данные 96 из них будут обнародованы впервые. 32 человека проживают в США, 21 - в Латвии, 19 - в Австралии, 15 - Канаде, 4 - Британии, 3 - в Бразилии и еще двое - в Аргентине. Сообща они создали организацию «Ястребы Даугавы».

Дюков отметил, что престарелые ветераны СС получали пенсионные выплаты и награды от Министерства обороны Латвии и президентов страны - фактически, антисоветская организация курировалась правительственными органами.

Председателем «Ястребов» успел побывать Янис Цирулис, который был участником массовых убийств в Жестяной горке. Известно, что он лично пытал и убивал красноармейцев и мирных жителей.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее объявил об обнаружении более 50 неопубликованных архивных документов о преступлениях фашистов на оккупированных территориях Советского Союза. Для их исследования создана специальная комиссия.