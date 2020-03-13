Снайперская дуэль: как советские «зайцы» уничтожали немецких стрелков в боях за Сталинград

В декабре 1942 года снайпера главстаршину Василия Зайцева вызвали в штабной блиндаж у Волги на краю Банного оврага. Командир 284-й стрелковой дивизии взял в руки фото и кивнул в сторону пленного немца, который сидел на табуретке: снимок изъяли у него.

Это было фото из армейской многотиражки, которая опубликовала заметку про подвиги советского снайпера, описав, сколько он уничтожил немецких солдат, офицеров и пулеметчиков и сколько подготовил метких стрелков - так называемых «зайчат».

Как выяснилось, немцы пересняли фото и распространили его. За Василием Зайцевым охотилась вся армия Паулюса. Больше того, пленный сообщил, что из Берлина на самолете доставлен руководитель школы немецких снайперов майор Кенингс. Он получил задание убить «главного зайца». Так началась снайперская дуэль, которой суждено было войти в историю как одному из самых значимых событий в Сталинграде.

С середины сентября 1942 года в Сталинграде начались ожесточенные уличные бои. 284-я дивизия, в которой воевал Зайцев, закрепилась на метизном заводе. Задача состояла в том, чтобы постоянно контратаковать и небольшими группами «беспокоить» оборону противника.

Чтобы немецкие летчики не могли бомбить передний край из-за опасения попасть по своим, надо было сблизиться с противником до расстояния броска гранаты и действовать малочисленными группами, которые могли просачиваться через руины и наносить врагу ощутимый урон.

Однажды по трубе коллектора штурмовая группа пробралась из одного цеха метизного завода в другой, занятый немцами. Зайцев вспоминал:

«По команде старшего лейтенанта одновременно полетело больше тридцати гранат, застрочили автоматы. Через несколько минут ни одного живого фрица в токарном цехе не осталось».

Гитлеровцы искали свои способы вести бой в городских условиях. Они создавали большую плотность огня с помощью «кочующих» ручных пулеметов. Те появлялись внезапно и сосредоточенным огнем подавляли контратаки советских бойцов. Для наших штурмовых групп это было опаснее любого дота или дзота. Бороться с напастью было решено с помощью снайперов.

Девятого октября 1942 года вышел приказ командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника Андрея Еременко о развитии снайперского движения и об использовании снайпера в борьбе с врагом.

Зайцеву, к тому времени уже зарекомендовавшему себя смелым бойцом и метким стрелком, предложили создать снайперскую группу.

В 1937 году Зайцева призвали в армию и направили на Тихоокеанский флот, там его назначили сначала писарем, а потом начальником финансовой части, поскольку Зайцев еще до службы окончил бухгалтерские курсы. За пять лет он дослужился до главстаршины. И когда началась война, добился, чтобы его включили в список команды морских пехотинцев и отправили на фронт. Боевое крещение Василий Зайцев принял в ночь на 22 сентября 1942 года. Тогда он и другие морпехи переправились на правый берег Волги и пошли в атаку сквозь огонь.

16 октября 1942 года Зайцев одним из первых в дивизии был награжден медалью «За отвагу». К этому времени он уже был дважды легко ранен. А как-то раз его завалило взрывом в блиндаже. Ситуация казалась безвыходной, но Василий отчаянно боролся. Позже он вспоминал:

«Из последних сил упираюсь ногами в бревно и бью лопатой в стену. Раз, другой, третий... Лопата проваливается в пустоту. Еще рывок - и... наконец-то! Я жадно глотал свежий воздух, не мог насытиться. Меж бревен и досок я, оказалось, проделал хороший лаз. Через него и выбрался из блиндажа».

Во второй половине октября советским солдатам из 284-й дивизии удалось отбить восточные склоны Мамаева кургана. Тут-то и началась снайперская деятельность Зайцева. Он с точностью и почти не целясь убил двух фашистов. На это обратил внимание командир полка и выдал ему снайперскую винтовку. Зайцев продолжил стрелять из нее. А через некоторое время ему выдали снайперскую винтовку Мосина уже с оптическим прицелом.

Систематическая подготовка снайперов в Красной армии началась на рубеже 1920-1930-х годов. К тому времени в стране смогли организовать собственное производство оптических прицелов для стрелкового оружия. Безотказная винтовка Мосина была переделана под снайперский вариант.

В Советском Союзе в 30-е годы сначала появились курсы снайперов, затем школы. И действовали они не только в армии, но и в системе Осоавиахима, то есть для гражданских. Так что, когда началась война, в армию призвали немало хорошо подготовленных стрелков.

А Василий Зайцев владел навыками стрельбы с детства. Стрелять его научил дедушка – опытный охотник. На войне Зайцеву пригодились эти навыки. Как правило, задача снайпера-охотника – выбивать офицеров противника и пулеметчиков. Но в Сталинграде к ней добавилась еще одна. Из-за невозможности применять артиллерию, чтобы не попасть по своим, надо было срывать атаки противника массовым снайперским огнем.

Но советским снайперам противостояли не менее подготовленные стрелки. И оружие у противника было отличное - Маузер 98К. Магазинная винтовка, принятая на вооружение в 1935 году, – улучшенная модификация винтовки образца 1898 года, разработанной немецкими конструкторами, братьями Вильгельмом и Паулем Маузерами.

Метких стрелков требовалось как можно больше. Только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в боях за Сталинград Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника. Но он не только был непревзойденным снайпером, но и хорошим учителем. Зайцев подготовил десятки стрелков и доработал тактику применения снайперов в условиях боя в городе. Считается, что на подготовку снайпера нужны месяцы. Но Зайцев готовил успешных стрелков в условиях фронта практически за считаные дни. С немецкими «ангелами смерти» ему пришлось вести борьбу на склонах Мамаева кургана.

Узнав, кто же стоит за уничтожением фашистов, из Третьего рейха в Сталинград направили немецкого аса. Перед ним стояла задача убить Зайцева.

Зайцев научился быстро разгадывать «почерк» фашистских снайперов по манере ведения огня и способу маскировки. Но характер его нового противника на протяжении трех суток оставался для Василия загадкой.

Уже после войны удалось выяснить, что пленный, который сообщил о прибытии майора Кенингса, не знал подлинного имени немецкого аса. Однако стало известно, что у того была оптика с десятикратным увеличением. В то время как стандартные прицелы давали только трех-четырехкратное увеличение. Это был специалист экстра-класса, и трудно было даже примерно вычислить, на каком участке он затаился.

Вскоре немецкий суперснайпер одного за другим подстрелил учеников Зайцева. Но это дало возможность ему вычислить, в каком секторе работает немец.

Целый день Зайцев с напарником просидел на позициях, где были подстрелены его товарищи. До рези в глазах вглядывался в передний край. Над фашистским окопом неожиданно приподнялась каска и медленно стала двигаться вдоль траншеи. Василий взял ее на прицел, как вдруг заметил, что каска неестественно раскачивается. Зайцев понял: ее несет помощник, сам же суперснайпер ждет, чтобы противник выдал себя выстрелом.

Василий надел на дощечку варежку и поднял ее. Фашист клюнул и выстрелил. Зайцев внимательно изучил отверстие. Теперь он знал направление выстрела и мог предположить место дислокации противника - на нейтральной полосе под железным листом между подбитым танком и дзотом.

Надо было во что бы то ни стало заставить противника показаться. На следующий день, когда немецкие позиции осветило солнце, напарник Зайцева боец Куликов осторожно, как это может сделать только самый опытный снайпер, начал приподнимать каску. Фашист выстрелил. Куликов на мгновение приподнялся, громко вскрикнул и упал.

Каким бы опытным ни был немецкий снайпер, он не смог побороть искушения убедиться в ликвидации «главного зайца», как называли фашисты главстаршину Зайцева. Немец высунул полголовы, Зайцев выстрелил. Голова фашиста осела. Дуэль закончилась.

Всего Зайцев в Сталинграде сразил 11 снайперов врага, но, самое главное, подготовленные им меткие стрелки 62-й армии уничтожили около 6 000 солдат и офицеров противника и тем самым внесли значительный вклад в разгром врага на Волге.

Выдающемуся снайперу и его ученикам посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Смотрите на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV.