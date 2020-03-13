Фронтовая легенда: участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к Параду Победы

Специалисты ремонтного подразделения Балтийского флота готовят к военному параду танк Т-34, участвовавший в штурме города-крепости Кенигсберг в 1945 году, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Ремонтники смажут узлы и механизмы танка, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку машины и покрасят.

Боевая машина выпуска 1943 года восстановлена и приведена в рабочее состояние еще к 70-й годовщине Победы. Сделать это удалось, несмотря на полное отсутствие запасных частей, во время работ ремонтники использовали оригинальные чертежи прошлого века. С тех пор Т-34 практически ежегодно возглавляет колонну техники на военном параде в Калининграде.

В годы Великой Отечественной этот танк штурмовал Кенигсберг, экипажем «тридцатьчетверки» было одержано четыре боевые победы. После окончания войны машина была поставлена на постамент в качестве мемориального экспоната.