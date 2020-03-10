«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС о важности предстоящего празднования в России 75-летия Великой Победы. По словам российского лидера, ему не принципиально, чтобы на празднование прибыли все приглашенные мировые лидеры, самое значимое в этом - единство российского народа.

«Это наш праздник. Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет - это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой», - заявил Путин.

Президент отметил, что при этом у него не возникает ощущения, что кто-то хочет отнять победу у русского народа. Путин заявил, что это невозможно.

«Ну, понимаете, это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, достаточно всего лишь взглянуть на хронологию развития военных событий, начиная с 1919 года, так как Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером» и нет ни одного документально подтвержденного контакта двух сторон.

«А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции - есть. Гитлер и руководитель Польши - есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию», - напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что в тот момент глава фашистской Германии потребовал не проводить данную операцию в один день с его войсками, так как они помешали бы друг другу.

«”Мы не претендуем на то, на что вы претендуете - на Тешинскую область”. Это прямой сговор. Все в документах есть. Я вот из архива поднял это все и посмотрел, почитал», - рассказал российский лидер.

Отвечая на вопрос о том, почему его не пригласили в Польшу на празднование 75-летия освобождения лагеря Освенцим в то время, как его посетил президент Украины Владимир Зеленский, Путин отметил, что подобное поведение руководства стран является не более, чем конъюнктурой сегодняшнего дня.

«А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнется. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках», - заявил российский президент.

Путин подчеркнул, что Зеленский, желая быть благообразным для польских властей, совершает довольно большую ошибку.