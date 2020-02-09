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В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Ирина Егорова
07:15 09.02.2020
К памятнику группы Девятаева дипломаты и сын летчика-истребителя возложили цветы и почтили память узникам концлагерей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Пенемюнде, где в годы войны был лагерь смерти и секретная база Третьего Рейха, состоялась торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым. 10 узников концлагеря бежали на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111.

В Германию приехал и сын Героя Советского Союза, Александр Девятаев, которые последние 20 лет вплотную занимается поиском новых документов, фотографий, всего, что в очередной раз подтверждает героический поступок его отца.

«Мне очень хочется, чтобы память отца была очень конкретной. Мы много до сих пор не знаем. По крупицам находим какие-то новые, интересные факты. Я надеюсь, что в этой работе мы будем продолжать память об отце», - сказал Девятаев на торжественной части.

К памятнику, на котором увековечаны имена членов группы Девятаева, дипломаты и сын летчика-истребителя возложили цветы.

По словам организатора мероприятия, фонда Александра Печерского, Ильи Васильева, оно проводится с целью популяризации подвигов советских граждан в нацистских концлагерях. Он назвал подвиг Девятаева - примером сопротивления, того, что «нет безвыходных положений и невыносимых условий, в которых человеческий дух не был бы способен бороться и даже побеждать».

Сын летчика-истребителя вспоминает своего отца как сильного, крепкого человека, «невероятного оптимиста до конца жизни».

«К последним годам жизни он тяжело переживал воспоминания, беседы с журналистами приводили его в очень тяжелое состояние, во сне ему снился концлагерь и с утра он долго приходил в себя», - рассказал Александр Девятаев.

В мае 2002 года, спустя более полувека после окончания Великой Отечественной войны, прославленный ас-истребитель впервые посмотрел в глаза своему палачу, бывшему офицеру люфтваффе, Гюнтеру Хобому и простил его. 

«Он зла не таил, искренне с ним обнялся, Гюнтер протянул ему руку, а отец его обнял. Шаг, достойный победителя», - заявил Девятаев-младший.

Михаил Девятаев 75 лет назад, 8 февраля 1945 года угнал бомбардировщик со сверхсекретной нацисткой базы и смог уйти от преследования пилотов немецких истребителей. За всю историю Великой Отечественной войны не случалось ничего подобного.

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