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Посол РФ во Франции рассказал, как будет праздноваться 75-летие Победы

Наталья Вальханская
19:34 08.02.2020
Посол России во Франции открыл восстановленную могилу советских военнопленных и рассказал о мероприятиях, которые готовятся в стране к 75-летию Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во Франции сегодня чтят память советских солдат. На кладбище в городке Фукьер-ле-Ланс на севере страны открыли после реставрации братскую могилу с останками семи человек. В годы Второй мировой они работали в угольных шахтах и погибли от голода и издевательств фашистов. Сегодня здесь установили новые могильные плиты, на монумент добавили текст на русском языке и даты жизни погибших. А символ «Серп и молот» сохранили в том же виде.

«Захоронения сохраняются в таком виде, в каком и были созданы памятники нашим героям. Они ставятся, а не сносятся, потому что здесь в большей части общества прекрасно понимают, кто выиграл войну», - подчеркнул российский посол во Франции Алексей Мешков.

Также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Французской Республике и Княжестве Монако по совместительству рассказал о подготовке к юбилею Победы.

«В планы посольства по празднованию юбилея Победы входит организация целого ряда мемориальных мероприятий, в том числе ставшая уже традиционной для Парижа акция "Бессмертный полк" и совместные с французскими партнерами и нашими коллегами из стран СНГ церемонии возложения цветов к могилам участников Второй мировой войны, каждый из которых внес свой вклад в борьбу с фашизмом», - заявил Мешков.

В городе Тиль на северо-востоке Франции создают мемориал советскому женскому отряду «Родина», который был частью Сопротивления. Также посол рассказал, что параллельно ведется работа над установкой обелиска на кладбище в городе Обурдэн, где похоронены как советские участники Сопротивления, так и воины Русского экспедиционного корпуса, сражавшиеся во Франции в годы Первой мировой войны.

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