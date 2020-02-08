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Выборг преткновения: как Петербург не стал шведским городом

Татьяна Полуказакова
12:32 08.02.2020
Смотрите на «Звезде» новый выпуск программы «Не факт» «Как царь Петр Выборг брал».
Выборг преткновения: как Петербург не стал шведским городом
© Фото: ТРК "Звезда"

Весной 1710 года шведскую крепость Выборг несколько недель осаждали войска Петра I под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина. Если бы войска не смогли взять Выборг, то рано или поздно шведы могли бы захватить только что построенный Петербург.

Королевство Швеция на тот момент было одной из самых сильных империй мира. Начиная с XVII столетия, шведы шли к тому, чтобы доминировать на Балтике. Они окончательно отрезали Россию от Балтийского моря, забрали у Польши Лифляндию, у датского короля - остров Эзель, а после 30-летней войны завладели и всем южным балтийским берегом. Шведская империя была огромна и могущественна. Противостоять ей многие просто не решались.

Чтобы обезопасить Петербург, Петр I уже пытался взять Выборг, но прошлый поход закончился неудачей. На этот раз государь вознамерился во что бы то ни стало достичь своей цели.

Апраксину удалось перерезать сухопутные пути сообщения между Выборгом и Финляндией, поэтому помощь шведы могли получить только морем. Но и столь необходимая Апраксину подмога, включая боеприпасы и продовольствие, сумела бы добраться только на борту судна. От того, чьи корабли прибудут первыми, зависел исход всей осады. А вместе с ней - и судьба Санкт-Петербурга.

В начале мая на горизонте Выборгского залива появились корабли. Издалека невозможно было понять, чьи это суда. Поэтому и шведы в Выборге, и русские у стен крепости замерли в ожидании. По мере приближения к осажденному городу, корабли стали разворачивать флаги.

Чьим кораблям первым удалось достичь Выборга? Правда ли, что в случае поражения Петра I Санкт-Петербург мог стать шведским городом? На самом ли деле одержать победу над шведами помогли капризы погоды? И действительно ли первый поход русского флота положил конец господству шведов на Балтике? Ответы на эти вопросы - в новом выпуске программы «Не факт». Смотрите премьеру на телеканале «Звезда».

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