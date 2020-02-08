75-летие «побега из ада»: как подвиг советского летчика Девятаева изменил ход войны

Михаил Девятаев 75 лет назад, 8 февраля 1945 года, совершил беспрецедентный подвиг - истощенный, полуживой узник лагеря смерти угнал бомбардировщик со сверхсекретной нацисткой базы и смог уйти от преследования пилотов немецких истребителей. За всю историю Великой Отечественной войны не случалось ничего подобного.

«Это была пощечина Вернеру фон Брауну. Знаменитый его самолет Heinkel He 111, единственный самолет с радиоуправлением баллистическими ракетами "Фау-1", "Фау-2" исчез с секретнейшего аэродрома с десятью героями военнопленными отважными - это, конечно, был единственный случай в мировой практике», - рассказала заведующая домом-музеем М.П. Девятаева Наталия Бегаева.

В действующей армии Девятаев состоял с первого дня войны. В сентябре, после возвращения с задания, он был атакован немцами, получил ранение в левую ногу и помещен в госпиталь. После ранения из истребителей был переведен в тихоходную авиацию, но добился возвращения на фронт, чтобы снова громить фашистов. В июле 1944 года подо Львовом он попал в плен. Прошел через несколько концлагерей, пока не оказался в лагере смерти Пенемюнде на острове в Балтийском море.

Судьба привела летчика на один из сверхсекретных испытательных полигонов вермахта, где разрабатывалось оружие возмездия, ракеты «Фау-1» и «Фау-2». Сами немецкие надзиратели не догадывались, что среди военнопленных, занятых на обслуживании и ремонте секретного аэродрома, советский летчик-истребитель. В первые дни плена ему удалось подменить бирку на робе узника. Новый учетный номер раньше принадлежал погибшему в лагере обычному сельскому учителю.

«Их поднимали в пять утра на построение, потом четыре километра они ползали, после чего приступали к работе», - рассказывал его сын Александр Девятаев.

Таким образом, фашисты не обращали внимания на военнопленных, фактически вычеркнув их из списка живых.

«Цена нашей жизни была пайка хлеба. Пайку хлеба тебе дадут, а потом повесят или собаками разорвут», - говорит Михаил Девятаев.

Попытаться вместе сделать невозможное согласились еще девять пленных. Единственный в группе заговорщиков летчик стал внимательно наблюдать за тем, как немецкие техники запускают часто взлетавший в воздух Heinkel He 111.

На небе утром 8 февраля 1945 года появились звезды, и Михаил Девятаев посчитал день удачным для давно запланированного побега. Сняв часового, переодевшись в немецкую форму, десять узников добрались до бомбардировщика и сумели взлететь. За штурвалом незнакомого самолета старший лейтенант Девятаев оказался впервые.

«На любом типе улетел бы. Поднялся бы. Посадить, не знаю, посадил бы, но поднялся бы», - вспоминает он.

Тем временем штаб ПВО был оповещен об угоне - на аэродроме была объявлена тревога, а зенитчики и летчики-истребители получили приказ сбить захваченный самолет. На перехват был поднят истребитель, пилотируемый Гюнтером Хобомом. Но скрылся в облаках.

После успешной посадки немецкого бомбардировщика за линией фронта сбежавших пленных ждали долгие допросы в фильтрационном лагере НКВД. Секретные некогда документы, показания свидетелей, результаты многочисленных проверок, протоколы теперь хранятся в доме-музее на родине героя, в небольшом Мордовском селе.

В мае 2002 года, спустя более полувека после окончания Великой Отечественной войны, прославленный ас-истребитель впервые посмотрел в глаза своему палачу, бывшему офицеру люфтваффе, и простил его. В этом же году, в ноябре, Девятаев скончался в возрасте 85 лет.

Звание Героя Советского Союза за мужество и героизм Михаилу Девятаеву было присвоено только спустя 12 лет после победы.