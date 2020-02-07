В московском отделении «Почты России» открылся пункт оцифровки фотографий участников ВОВ

В одном из отделений «Почты России» в центре столицы сегодня открыли еще один пункт приема фотографий участников Великой Отечественной войны.

За отдельной стойкой сотрудница помогает оцифровать снимки, письма и другие памятные материалы, а также записывать данные ветерана. Первыми историями своих дедов и прадедов поделились работники почты, а позже к ним присоединились и посетители.

Сбор данных будут производить в часы работы отделения. Подобные пункты уже начали работу во всех регионах России. Поделиться историей своих родственников-фронтовиков может любой желающий. Для этого фотографии необходимо принести в пункты сбора или загрузить снимки на официальном сайте Минобороны России.

После проверки они войдут в мультигалерею, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Музей откроют к 75-летию со Дня Победы.