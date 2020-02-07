Четыре ордена Красной Звезды: сын Героя ВОВ рассказал о военных подвигах отца

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, историю своего отца-танкиста рассказал зритель «Звезды» Александр Даибов и поведал интересные детали боев.

«Провожая отца на службу в армию, мой дед строго-настрого наказал отцу служить верно на благо Родины. После того, как был призван, он оказался под Калугой в танковой роте. Удалось услышать от отца интересную историю. В 1945 году, уже на подступах к Берлину, форсируя реку Шпрее, отец вместе с однополчанами между боев решили отдохнуть. И тут вбегает к ним часовой и кричит: "Ребята, осторожно, здесь окопались немцы, группа гитлеровцев спряталась. Недолго думая, они собрались и бегом направились к месту, которое указал часовой. И, положив несколько гитлеровцев, 11 немцев взяли в плен, в комендатуру"», - поделился Даибов.

По его словам, свой первый орден Красной Звезды отец получил за участие в боях под Москвой. Затем награды присуждались ему за битвы на Сандомирском плацдарме, на подступах к Берлину и в боях за взятие Берлина.

«Всего у него четыре ордена Красной Звезды и орден за службу Родине в Вооруженных силах Советского Союза», - подчеркнул он.

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках может любой желающий. После проверки они войдут в одноименную мультигалерею, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Музей откроют к 75-летию со Дня Победы.