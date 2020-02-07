В польском Лешно демонтировали памятник благодарности советским солдатам
На его месте хотят установить камень, посвященный 100-летию возвращения города в границы Польши.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Памятник благодарности Красной армии, установленный сразу после Великой Отечественной войны, демонтировали в польском городе Лешно, сообщает leszno24.pl. Соответствующее решение ранее принял глава местного воеводства.
Разобранный монумент собираются отправить на городской склад. За освобождение польской земли от гитлеровцев отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат.
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