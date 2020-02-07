Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

В польском Лешно демонтировали памятник благодарности советским солдатам

Андрей Аркадьев
16:09 07.02.2020
На его месте хотят установить камень, посвященный 100-летию возвращения города в границы Польши.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Памятник благодарности Красной армии, установленный сразу после Великой Отечественной войны, демонтировали в польском городе Лешно, сообщает leszno24.pl. Соответствующее решение ранее принял глава местного воеводства.

Разобранный монумент собираются отправить на городской склад. За освобождение польской земли от гитлеровцев отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат.

В Москве неоднократно выражали протест в связи с действиями Варшавы, указывая на недопустимость переписывания истории.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата07.02.2020, 09:06
Удар сквозь метель: кадры учений новейших Су-35С под Тверью
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата07.02.2020, 02:45
Мексика задумалась о новых контрактах на поставку вертолетов из России
Дата06.02.2020, 14:59
«Сахаровская слойка»: секреты появления в СССР водородной бомбы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:09 Вопросы истории
Видео
В польском Лешно демонтировали памятник благодарности советским солдатам
16:03 В стране и мире
Символ нового телевидения: как работала первая российская «фабрика звезд»
15:42 ОПК
Видео
Борисов посетил дизайн-центр по разработке микроэлектроники в технополисе «Эра»
15:40 В стране и мире
Набиуллина назвала коронавирус «черным лебедем»
15:25 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о встрече с Лукашенко
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Символ нового телевидения: как работала первая российская «фабрика звезд»
Видео
Пассажирский Boeing наехал на тягач и протащил его за собой: видео
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии
В России нашли способ сделать лекарство от рака более безопасным и эффективным
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.