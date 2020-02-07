Фронтовик-радист вышел в эфир спустя 75 лет

На Урале устроили сюрприз для 98-летнего фронтовика-радиста Виктора Георгиевича Волчковича в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

Военные провели ему экскурсию по центру управления связью военного округа, показали экскурсию, в ходе которой он лично убедился, как изменилась радиосвязь за это время. Также ветеран принял участие в радиотренировке на телеграфном аппарате. Среди участников соревнований - чемпион мира по телеграфированию Евгений Пашнин.

Спустя 75 лет после войны Виктор Георгиевич, используя телеграфный ключ, выдал азбукой Морзе троекратное слово «Победа», а также свое имя, фамилию и воинское звание. Ветеран, дошедший до Берлина, поделился своей фронтовой историей, рассказал о ключевых событиях войны, в которых ему пришлось участвовать.

После встречи с военнослужащими фронтовику вручили медаль в честь столетия Войск связи.