«Сахаровская слойка»: секреты появления в СССР водородной бомбы

В начале 1949 года Сталину доложили: «Американцы готовят к испытанию новое невиданное ранее по силе супероружие - водородную бомбу, которая в тысячу раз превосходит по мощности атомное оружие». Атомный заряд служит запалом для водородной бомбы, а дальше происходит термоядерная реакция. Слияние атомов водорода инициирует огненный шторм, который может обратить в пар все живое, стереть с лица земли города и даже целые страны. Берия уверен, что у Советского Союза такая бомба может появиться через год-два. У СССР была агентура внутри «Манхэттенского проекта», в рамках которого сотни ученых и инженеров в секретных лабораториях Лос-Аламоса трудились над созданием и совершенствованием ядерного оружия.

«У нас была агентура внутри "Манхэттенского проекта", я упомяну немецкого физика Клауса Фукса, который оказал огромнейшую помощь Советскому Союзу», - говорит сотрудник пресс-бюро СВР России Евгений Долгушин.

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«Он считал, что не должно быть страны, имеющей монополию на атомные бомбы. Поэтому никто его не вербовал. Это человек, который из идейных соображений эту информацию поставлял, причем из первых рук», - объясняет Владимир Визгин, зав. сектором истории физики и механики института истории естествознания и техники имени Вавилова РАН, доктор физико-математических наук.

С середины 1944-го и до начала 1945 года Фукс работал в секретном атомном центре в Лос-Аламосе. Он знал, в каком направлении движутся американцы в создании супербомбы. После победы союзников ученый вернулся в Англию и возглавил отдел теоретической физики в центре ядерных исследований в Харуэлле.

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В сентябре 1947 года в Лондон прибыл советский резидент - специалист по научно-технической разведке - Александр Феклисов. Именно с ним и будет сотрудничать Фукс. Ученый встречается с Феклисовым в Лондоне раз в 3-4 месяца. Каждый такой контакт тщательно готовится и продолжается не более 20 минут.

Пожалуй, самая главная встреча Клауса Фукса с советским резидентом состоялась 13 марта 1948 года в Лондоне в кинотеатре «Одеон». Ученый передал для СССР информацию и документы о создании в США термоядерного оружия. Более того, Фукс рассказал о ходе работ и назвал имена тех, кто работает над созданием водородной бомбы. Он описал некоторые конструктивные особенности и передал схему с данными о термоядерном зажигании и топливе, которое используется в заряде водородной бомбы.

Материалы, полученные от агента «Чарльза» - а именно под таким псевдонимом Фукс войдет в историю атомного шпионажа - спустя уже несколько дней окажутся на столе у Берии.

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После того, как с полученными документами ознакомился Курчатов, для наших ученых-ядерщиков создание водородной бомбы вышло на первый план. Они работали в Сарове, где еще в 1946 году здесь возвели объект, который вошел в историю как «Конструкторское бюро-11» - КБ-11, а сам городок превратился в закрытый Арзамас-16. Он был окружен колючей проволокой в несколько рядов, его охраняли военные, а режимность соблюдалась буквально во всем.

«Первое время, насколько я помню, вообще даже в отпуск нельзя было ездить. Мне говорили, если тебя спрашивают, где ты живешь, то живешь в почтовом ящике», - вспоминает дочь физика Виктора Адамского Елена Адамская.

Привлечь к работам по водородной бомбе физиков, занимавшихся проблемами термоядерной реакции, предложил Игорь Курчатов - научный руководитель Атомного проекта СССР. Вопрос решался на самом высоком уровне.

«Обратились в ФИАН, которым руководил тогда Сергей Иванович Вавилов, который был одновременно и президентом Академии наук. Вавилов выбрал некоторое количество людей, во главе с выдающимся физиком Игорем Таммом. Тамм подобрал небольшую группу, Сахаров, кстати, входил в эту группу», - рассказывает Владимир Визгин.

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В феврале 1950 года Совет Министров СССР по инициативе Лаврентия Берии принял секретную директиву - Постановление «О работах по созданию РДС-6». В документе упоминалось два варианта. Одна из бомб должна быть создана, по сути, по американским лекалам. Это изделие проходит под кодовым названием РДС-6Т. «Т» означает «Труба». В ней предполагалось цилиндрическое расположение заряда. Второе изделие РДС-6С. «С» - это «Слойка». Ее конструкция представляла собой «слоеный пирог» из урана и термоядерного горючего, окруженных взрывчатым веществом. Эту альтернативную схему водородной бомбы предложил Андрей Сахаров. В итоге успешной будет именно «сахаровская слойка», а американская идея окажется тупиковой.

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Уже через несколько дней после принятия секретной правительственной директивы многие талантливые физики и математики окажутся в Арзамасе-16. Среди них будет выпускник физического факультета Ленинградского университета Юрий Трутнев.

«Меня вызывали, сидели три офицера, я тоже сел за стол. Они говорят: "Мы хотим вас отправить в очень интересное место, и очень интересная работа. Как вы?" Я говорю: "А куда?" - "Ну, средняя полоса". Мне объяснили: "Вам нужно пройти на бульвар. Напротив ресторана "Узбекистан" пройдете, двор 13, в дворницкую, там вам объяснят". Пошел, прихожу туда. Открыл дверь, смотрю - газовые горелки, кирпичи на них греются, и бабка какая-то сидит. Я говорю: "Сюда я попал?" - "Сюда-сюда". Пришел парень и говорит мне: "Вам нужно завтра с утра ехать во Внуково, встать около статуи Сталина. Там к вам подойдут, и вы дальше полетите туда, куда нужно"», - делится воспоминаниями Юрий Трутнев, первый зам. научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики по перспективным разработкам, академик.

Для разработчиков супероружия были созданы самые комфортные условия. За этим лично следил Лаврентий Берия. Сахарову выделили отдельный коттедж с обстановкой, кухарку и экономку.

«Государство на атомный проект выделило и большие средства и сделало много шагов для того, чтобы работающие над атомным проектом, скажем так, не были особенно озабочены бытовыми проблемами», - говорит Константин Крупников, сын участника разработки первой советской атомной бомбы Константина Крупникова.

Создатели водородной бомбы могли позволить себе все, чего лишены были обычные граждане. Но быт их заботил мало. Все внимание уделялось работе.

В августе 1953 года на Семипалатинском полигоне в центре опытного поля была построена 37-метровая испытательная вышка. На удалении были возведены гражданские и промышленные здания и сооружения, выставлены разные образцы военной техники.

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В ночь перед испытаниями собранное изделие подняли на вышку. А на рассвете произвели взрыв. Многоэтажные дома на испытательном поле разлетелись как карточные домики. Грибообразное облако было видно за 170 километров. Мощность бомбы составила около 400 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Радиоактивное облако поднялось на высоту 16 километров и достигло практически Китая.

С Семипалатинского полигона в ЦК Партии по спецсвязи было передано срочное сообщение: 12 августа в 4 часа 30 минут по московскому времени взорвано изделие РДС-6С. Впервые в СССР осуществлена термоядерная реакция. 20 августа газета «Правда» выйдет с правительственным сообщением: «Советский Союз овладел секретом создания водородной бомбы».

Как на это отреагировали за океаном? Какие разработки последовали за взрывом РДС-6С? И что напугало ученых-ядерщиков перед испытаниями «Царь-бомбы»? Смотрите полный выпуск программы «Секретные материалы» на телеканале «Звезда».