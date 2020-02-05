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В Москве при реставрации Успенского собора обнаружены неизвестные фрески XV века

Игорь Балдин
21:22 05.02.2020
Успенский собор Кремля преподнес историкам и реставраторам тему для новых докторских диссертаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Реставрационные работы в Успенском соборе Кремля обернулись большим подарком для историков. Совершенно неожиданно специалисты обнаружили там фрески XV века, которые до этого им никогда не попадались на глаза. И дело не только в древности: в России в принципе сохранилось исключительно мало росписей этого периода.

Успенский - один из самых древних русских соборов. По нему можно изучать историю страны. Раньше там короновали царей, посвящали в митрополиты и патриархи. Там же хранятся работы величайших художников, иконописцев нескольких веков.

Настолько масштабной реставрации в соборе не было почти 300 лет. Сейчас строительные леса дотянулись до самого купола. Под ними лучшие художники страны расчищают древние росписи, большинство из которых созданы еще в XVII веке при Алексее Михайловиче.

Ученым удалось проникнуть вглубь веков, даже дальше, чем они планировали - открыть фрески, которые в последний раз прихожане и священнослужители видели только во времена царя Алексея Михайловича. Дело в том, что в 1660 году собор реставрировали, причем радикально. Большую часть прежних, более древних, росписей затерли. Но, как оказалось, некоторые все же уцелели - под алтарной кладкой.

На одной из фресок изображен известный православный святой Иоанн Дамаскин. На противоположенной стене - рождество Иоанна Предтечи. Как выяснили исследователи, обе работы принадлежат кисти одного мастера - известного иконописца XV века Дионисия. Поскольку они никогда не реставрировались и в течение долгого времени не были на свету, краски на изображениях остались такими же, какими их задумывали художники.

Обнаруженные фрески расчистят, подновят и скорее всего - закроют стеклом. Это пространство станет музейным.

Реставрируют не только росписи, но и кровлю, фундамент, колонны, чтобы прихожане и просто туристы увидели Успенский собор таким, каким он был в еще в допетровскую эпоху.

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