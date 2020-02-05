Стена с фотографиями участников ВОВ появилась в филиале Нахимовского училища в Мурманске

Памятная стена с фотографиями фронтовиков появилась в филиале Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Экспозицию несколько лет собирали преподаватели и курсанты, которые приносили снимки из семейного архива.

Поделиться историей своих родственников-фронтовиков может любой желающий. На сайте Минобороны нужно перейти в раздел «Дорога Памяти», загрузить фотографии и внести данные о человеке, принимавшем участие в Великой Отечественной войне.

К 75-летию Победы большая галерея с миллионами фронтовых историй победителей откроется в подмосковном парке «Патриот».