Стена с фотографиями участников ВОВ появилась в филиале Нахимовского училища в Мурманске
Все материалы курсанты планируют передать в пункты сбора Минобороны России, либо загрузить на сайт проекта «Дорога Памяти».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Памятная стена с фотографиями фронтовиков появилась в филиале Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Экспозицию несколько лет собирали преподаватели и курсанты, которые приносили снимки из семейного архива.
Поделиться историей своих родственников-фронтовиков может любой желающий. На сайте Минобороны нужно перейти в раздел «Дорога Памяти», загрузить фотографии и внести данные о человеке, принимавшем участие в Великой Отечественной войне.
К 75-летию Победы большая галерея с миллионами фронтовых историй победителей откроется в подмосковном парке «Патриот».