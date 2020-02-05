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Духи в панике бежали: детали невыполнимой миссии в афганском ущелье

Татьяна Полуказакова
16:41 05.02.2020
Летом 1986 года в Панджшерском ущелье в Афганистане в западне оказалась рота десантников баграмской бригады 40-й армии - около 60 человек. Их атаковали с трех направлений, а из-за тумана поддержать отряд с воздуха было невозможно. Командование решило перебросить на помощь артиллерию и танки, но их нужно было провести по узкому горному ущелью, заваленному каменными глыбами и нашпигованному минами. Эту спецоперацию поручили командиру 45-го инженерно-саперного полка Николаю Антоненко.
Духи в панике бежали: детали невыполнимой миссии в афганском ущелье
© Фото: Андрей Соломонов, РИА Новости

В январе 1980 года из лучших специалистов со всего Советского Союза был сформирован 45-й инженерно-саперный полк. Их целью было восстановление мостов, добыча и очистка питьевой воды. Это было очень важно в условиях Афганистана. Также полк прикрывал минными заграждениями аэродромы и границы с Ираном и Пакистаном, откуда моджахедам шли караваны с подкреплением и боеприпасами. В 1985-м командовать полком назначили Николая Антоненко.

Утром 26 июня 1986 года на плацу 45-го инженерно-саперного полка выстроился отряд обеспечения движения. Саперы, дорожные инженеры, несколько БТР и БМР - бронированных машин разминирования, две инженерные машины разграждения - ИМР. Поздно ночью в полк доставили приказ спасти 60 десантников, которых подвела разведка - высадившись в горах, они оказались в окружении.

© ТРК "Звезда"

«Десанту помочь нельзя было с воздуха, начался сильный туман. И было принято решение коротким быстрым переходом по ущелью Горбанд подняться на эти высоты и поддержать артиллерией и танками этот десант», - объясняет командир 45-го инженерно-саперного полка в 1985-87 гг. Николай Антоненко.

По карте было всего 45 километров, но идти нужно было в гору, на высоту около двух тысяч метров и по совершенно незнакомому маршруту. Командовать отрядом Антоненко назначил опытного офицера - майора Лещенко. Однако через несколько часов тот доложил, что операция на грани провала - ущелье было сплошь заминировано и перегорожено каменными глыбами.

«Генерал Яремчук, начальник инженерных войск, когда Лещенко доложил, что он проходит всего 400 метров за час, отдал приказ - срочно возглавить командиру полка эту задачу. И поэтому мы как раз на двух БТР туда и помчались», - вспоминает начальник медицинской службы 45-го инженерно-саперного полка в 1985-87 гг. Александр Пчелкин.

Антоненко разбил саперов на четыре группы и поделил между ними участки сразу на полкилометра вперед. С остальными начал вручную раскатывать камни. 

«Показал им сам, как это надо делать, раскатывать. Крупные камни стал ИМР выбрасывать. А саперов с миноискателями направил на 400 метров вперед. Каждому выделил по отдельному проходу, и они стали одновременно работать на 400-метровой дистанции», - говорит командир 45-го инженерно-саперного полка в 1985-87 гг. Николай Антоненко.

© ТРК "Звезда"

За 12 часов отряду удалось пройти 20 километров. Чем выше в горы, тем меньше попадалось мин. После короткого совещания Антоненко принял решение не прекращать работу даже в наступавших сумерках. Однако голова колонны неожиданно наткнулась на преграду, которая казалась непреодолимой. 

«Ущелье как таковое закончилось, и огромная стена была перед нами как перекрытый огромный дом девятиэтажный. Я сказал командиру, что тут пройти невозможно, на что Антоненко только улыбнулся и сказал: "Мы пройдем"», - вспоминает начальник медицинской службы 45-го инженерно-саперного полка в 1985-87 гг. Александр Пчелкин.

Река Горбанд падала в этом участке с многометровой высоты. Невозможно было пройти не только технике, но и человеку. Антоненко решил взорвать эту стену с помощью кумулятивных зарядов. Часть из них вручную подняли на самый верх и устроили небольшое землетрясение. Отвесная стена рухнула, каменные валуны, отколовшись, рассыпались и образовали пологий скат - аппарель. Затем вперед двинулись инженерные машины разграждения.

Утром 27 июля отряд обеспечения движения 45-го полка продолжил вгрызаться в ущелье Горбанд. Но скоро движение остановилось - разведка доложила Антоненко, что с одной из вершин им подают сигналы. Оказалось, навстречу колонне вышли пилоты вертолета, сбитого при попытке эвакуировать попавший в окружение десант.

«Нам мигали и кричали, что мы русские. Несколько человек, которые пошли навстречу, забрали этих летчиков, они были не ранены, все у них было хорошо. Но они сообщили, что десантура как бы ведет бои с душманами», - говорит начальник медицинской службы 45-го инженерно-саперного полка в 1985-87 гг. Александр Пчелкин.

© ТРК "Звезда"

По рации передавали, что ситуация у десантников ухудшается с каждой минутой. А впереди оставалось еще около 20 километров пути. И вдруг Антоненко пришла в голову мысль - идти прямо по руслу реки. Он предполагал, что дно скорее всего незаминировано. И оказался прав.

Около полудня отряд Антоненко, преодолев ущелье Горбанд, вышел в заданный квадрат - на небольшое плато, со всех сторон окруженное горами. И оказался в новой ловушке. Десантники, все это время отступавшие с боями к точке встречи, привели за собой несколько сотен душманов. Те шли по пятам и сосредоточились в горах над плато, собираясь нанести удар теперь уже по всей колонне. Когда десантники встретились с отрядом Антоненко, выяснилось, что серьезно ранен только один из них. Ему перевязали голову, и дальше он мог идти сам. Главное теперь было решить, что делать с угрозой окружения. Противник численно намного превосходил.

«Мы поняли, что готовится удар и нападение на нашу колонну. Я подготовил распоряжение, одновременно все средства, виды, которые были артиллеристы, танкисты, мои зенитные установки, которые были у меня, крупнокалиберные пулеметы. И по одной команде одновременно был нанесен удар», - вспоминает командир 45-го инженерно-саперного полка в 1985-87 гг. Николай Антоненко.

«Был открыт шквальный огонь по сосредоточению духов. Духи настолько были растеряны и настолько они не ожидали этого огня, что они в панике бежали неизвестно в каком направлении а мы соответственно выходили в это время», - добавляет начальник медицинской службы 45-го инженерно-саперного полка в 1985-87 гг. Александр Пчелкин.

С гор спустились за полтора часа. Возвращались тем же путем, но уже по почти идеальной дороге, которую пробили во время подъема.

«Выйдя из этого ущелья мы сохранили и личный состав, и вывели десантуру и летчиков к своим родным позициям, то есть мы доставили на их место дислокации. И как бы с честью была выполнена эта задача», - говорит начальник медицинской службы 45-го инженерно-саперного полка в 1985-87 гг. Александр Пчелкин.

Полный выпуск программы «Легенды армии», посвященный Николаю Антоненко, смотрите на «Звезде».

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