Рассекречено более 11,5 тысяч документов о Великой Отечественной войне

Главархив Москвы рассекретил более 11,5 тысяч документов о Великой Отечественной войне за последние несколько лет, сообщается на портале мэра и правительства российской столицы.

© Главархив-Москвы

Документы, с которых был снят гриф секретности, представлены на выставках и электронных ресурсах ведомства. Среди них более 4,3 тысяч дел, касающихся работы Московского областного и городского комитетов КПСС, а также штаба партизанского движения по Московской области.

© Главархив-Москвы

Часть документов посвящена данным о выпуске оборонной продукции, строительстве газоубежищ, о противопожарной безопасности на объектах и многом другом.

Еще 7,3 тысячи дел переведены в открытый доступ, они содержат документы о работе Моссовета, Мосгорисполкома, московской прокуратуры и районных советов.