75 лет Ялтинской конференции: рассекреченные документы эпохи представили в Ливадийском дворце

Сегодня, 4 февраля, - отмечается большая историческая дата: 75-летие Ялтинской конференции. По этому поводу в Крыму в Ливадийском дворце, где в феврале 1945 года и были приняты важнейшие решения о послевоенном устройстве мира, для посетителей организовали реконструкцию подготовки к встрече лидеров большой тройки. А еще там состоялась выставка новых рассекреченных документов.

Выставка - сенсация даже для хранителей музея. 48 ранее нигде не выставлявшихся снимков. Все - оригиналы. Такой подарок сделал Ливадийскому дворцу частный коллекционер. Ни один кадр не повторяется. О существовании этих фото здесь даже не подозревали.

«Вот смотрите, сколько исторических личностей запечатлены здесь! Это оригиналы фотографий», - показывает кандидат военных наук Александр Красиков.

Коллекция бесценна. К примеру, похожая фотография с Рузвельтом ушла с аукциона за 100 тысяч долларов. Галина Михайловна Романько в феврале 1945 года была медсестрой в крымском госпитале. У них был образцовый коллектив творческой самодеятельности. Готовили выступление для британских и американских летчиков.

«После концерта объявили танцы. Мы тогда были молодые. Подошли боевые военные, хорошо одетые. Мы немножко смутились, так как были не так, как они, одеты. Те были с иголочки. Протанцевали весь вечер, познакомились со всеми», - делится Галина Михайловна.

Юсуповский дворец сегодня носит статус действующей госрезиденции. Здесь повсюду - музейная атмосфера. Но порядки - как у правительственного особняка со спецохраной. Это и есть сталинские покои на время Ялтинской конференции. Пожалуй, самые скромные. Никаких излишеств: идеальный порядок в кабинете, на письменном столе - все самое необходимое. Разложено именно так, как было удобно Сталину. Тот самый подстаканник, из которого любил пить чай, трубка, и 14 карандашей, остро заточенных. Среди них - обязательно два цветных. Красный - для отказов, а синий - для принятия в работу. А отдыхал вождь в комнате напротив. Спальня тоже воссоздана в точности.

«Видите, ничего лишнего. Шифоньер, лампа, кушетка. Вот именно тут жил Сталин», - поясняет спецпредставитель управляющего делами президента РФ в Крыму и Севастополе Олег Подолько.

Юсуповский - до сих пор является самым таинственным из трех дворцов, где размещались делегации участников Ялтинской конференции. Информация о том, что происходило в этих стенах, по-прежнему находится под грифом секретно в архиве ФСБ. Но в последнее время все больше историков признают, что именно тут, а не в Ливадийском, был мозговой центр. И решались главные вопросы послевоенного устройства мира. Впервые к годовщине Ялтинской встречи, съемочной группе «Звезды» позволили увидеть подземную часть Юсуповского дворца. Тоннели и лабиринты, которые из центральных покоев расходятся на много километров. Один из ходов ведет сюда, в убежище.

«Бункер Сталина» - это подземное сооружение, где можно было укрыться от бомбового удара. Чтобы попасть туда из дворца был специально прорыт не один тоннель. Лабиринты получились такие, что легко можно заблудиться.

Кусочек старой Англии на Крымском полуострове - это Воронцовский дворец, британский по духу. Тогда, в 1945 году, даже сомнений не возникло, кого из гостей здесь разместить. На этой террасе любил прогуливаться Черчилль. Среди белоснежных львиных статуй у него был даже свой любимый хищник. Одна из скульптур показалась Уинстону Черчиллю похожей на него самого. «Разве что сигары не хватает», - шутили потом в окружении. Ходят слухи, что британский лидер потом пытался даже выкупить так полюбившийся ему дворец у Сталина.

«Особые запросы были у английской делегации. Там намекнули, что к чаю не хватает лимона. И на следующий же день в вестибюле стояло лимонное дерево. Как пишет Черчилль, "отягощенное плодами"», - говорит заместитель директора Алупкинского музея-заповедника Константин Касперович.

На время знаменитой Ялтинской конференции именно Ливадийский дворец стал резиденцией самой многочисленной американской делегации. Здесь разместилось несколько сотен человек. Все происходило в условиях строжайшей секретности. Меры безопасности соблюдались на суше, на море и в воздухе. Тогда на Крым еще совершала налеты немецкая авиация.

И если сегодня Ливадийский дворец является чуть ли не самым узнаваемым зданием на южном берегу Крыма, то в 1945 его старались сделать максимально неприметным. Для этого фасад покрасили серой тусклой краской. Закамуфлировали так, чтобы в случае налета вражеской авиации он не был заметен с воздуха. Такая маскировка должна была затруднить обнаружение и прицеливание бомбардировщикам.

Именно отсюда сохранилось больше всего документальной хроники и фотографий. На одной из них лидеры трех держав собрались во внутреннем дворике в Ливадии, чтобы сделать общую фотографию. Ту самую, которая впоследствии станет историческим снимком. Визитной карточкой конференции под кодовым названием «Аргонавт».

В Крыму было определено все последующее мироустройство. Принято решение о создании ООН. А три пальмы, которые сегодня растут перед дворцом, по легенде посажены в честь трех главных участников исторических переговоров.