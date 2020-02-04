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В ЦАТРА открылся пункт обработки материалов для галереи «Дорога памяти»

Андрей Аркадьев
15:57 04.02.2020
Истории о подвигах фронтовиков станут основой грандиозного мемориального комплекса, который откроется в парке «Патриот» к 75-летию Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Пункт приема документов для мультимедийного проекта «Дорога памяти» открылся в Москве в Театре Российской Армии. Всем желающим помогут оцифровать фотографии и письма героев войны.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Такие пункты загрузки и оцифровки фотографий, фронтовых писем, документов открываются по всей стране. Истории о подвигах фронтовиков станут основой грандиозного мемориального комплекса, который откроется в парке «Патриот» к 75-летию Победы.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В интерактивной галерее «Дорога Памяти» планируется разместить портреты 32 миллионов людей, фронтовиков и тружеников тыла Великой Отечественной войны.

Принести фотографии родственников-фронтовиков в такие пункты может любой желающий, либо загрузить их самостоятельно на сайт Минобороны в раздел «Дорога Памяти». Для этого необходимо указать информацию - место призыва, место службы и историю героя, добавить фронтовые письма и другие сведения о красноармейце.

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