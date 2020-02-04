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75 лет спустя: что получили лидеры большой тройки от Ялтинской конференции

Татьяна Полуказакова
12:31 04.02.2020
Главными итогами встречи стали новые границы в Европе, а также создание Организации Объединенных Наций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Look, Globallookpress

Сегодня исполняется 75 лет со дня важнейшей исторической встречи в Крыму лидеров СССР, США и Великобритании. Что в итоге получили от Ялтинской конференции Сталин, Черчилль и Рузвельт, объяснил политолог Дионис Каптарь в программе «Сегодня утром».

«Основные итоги - это, естественно, ситуация с границей Польши. Это было очень важно для Советского Союза. Дальше влияние именно в Польше. Естественно, главный внешнеполитический итог в глобальном таком стратегическом масштабе, это организация ООН. Это окончательная точка, можно сказать, была тогда уже и поставлена. Ну и репарации. Конечно же, еще можно вспомнить то, что делили Германию, хотя предварительно об этом уже договорились. Делили Германию на зоны влияния и кому какие территории отойдут», - отметил собеседник «Звезды».

Конференция в Ялте длилась семь дней. Подготовка к ней шла в условиях ограниченного времени. Меньше, чем за 30 дней, были приведены в порядок три дворца, где проживали лидеры большой тройки. Для работы Ялтинской конференции также восстановили инфраструктуру связи и предусмотрели все меры безопасности.

В честь юбилея встречи лидеров СССР, США и Великобритании в Крыму председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опубликовала статью, посвященную взгляду на наследие Ялтинской конференции спустя 75 лет. Она отметила, что заложенные там принципы важны в наш век, способны уберечь мир от опасности конфликта и определяют важность честного и открытого диалога.

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