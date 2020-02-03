В Москве почтили память павших в Сталинградской битве

В Александровском саду почтили память защитников Сталинграда. Траурная церемония прошла у Могилы Неизвестного Солдата и памятного знака «Город-герой Сталинград».

В памятных мероприятиях приняли участие ветераны, представители органов власти, кадеты, горожане. Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и венки.

Сталинградская битва - самое кровопролитное сражение в мировой истории. Она длилась 200 дней, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовали свыше двух миллионов человек, до двух тысяч танков, более двух тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий.

Битва за Сталинград завершилась полным разгромом гитлеровских войск и стала переломным моментом всего хода Великой Отечественной войны.