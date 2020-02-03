Письма, документы и фотографии: как мультигалерея «Дорога памяти» пополняется новыми именами

Документы, письма с фронта, фотографии красноармейцев, данные из семейных архивов и другие сведения об участниках Великой Отечественной войны будут опубликованы в мультимедиагалерее проекта «Дорога памяти».

Один из тех, кто приближал Великую Победу, ветеран Виктор Волочкович, во время бомбардировок получил ранение, но не оставил пост связиста, за что получил Орден Красной Звезды.

Вместе с другими ветеранами он отнес снимки в пункт оцифровки проекта «Дорога памяти», где их бережно приняли и загрузили в единую базу данных - вместе с информацией о защитнике Отечества и его боевых заслугах. После проверки они войдут в одноименную масштабную мультимедийную галерею, которая откроется в филиале Центрального музея Вооруженных сил в парке Патриот к 75-летию Победы.

Принести фотографии родственников-фронтовиков в такие пункты может любой желающий, либо загрузить их самостоятельно на сайт Минобороны в раздел «Дорога Памяти». Там же можно указать всю известную информацию - место призыва, место службы и историю героя, добавить фронтовые письма и другие сведения о красноармейце.

Уникальность проекта еще и в том, что информация в фотогалерее «Дорога Памяти» синхронизируется с другими государственными архивами. Так, родственники, отправившие изображение на сайт, возможно, смогут восстановить фронтовой путь своих дедов и прадедов, больше узнать о том, в каких боях Великой Отечественной они принимали участие, или найти места захоронений.

На это рассчитывает и Виктор Григорьевич. Он принес с собой фотографии старших товарищей, которые сохранились у него с военных лет. Надеется, что их родственники с помощью проекта «Дорога памяти» найдут фотографии своих героев.