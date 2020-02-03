Со дна Черного моря подняли сбитый в годы ВОВ самолет Пе-2

Экипаж спасательного судна «Эпрон» поднял со дна Черного моря фрагменты советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны.

Находку обнаружили на глубине более 70 метров недалеко от крымского поселка Джугба. Специалистам удалось выяснить, что управлял самолетом Владимир Клюев, призванный на войну из Тверской области. Кроме него на борту находились штурман и стрелок-радист. Сейчас поисковики устанавливают их имена.

В конце прошлого года водолазы уже были подняли два двигателя и часть крыла этого самолета, но затем работы были остановлены из-за неблагоприятной погоды.

Пе-2 стал самым массовым фронтовым пикирующим бомбардировщиком, который когда-либо выпускался в СССР. В годы Великой Отечественной войны было выпущено более 11 тысяч самолетов этой серии. Экипаж состоял из командира-пилота, штурмана и стрелка-радиста.