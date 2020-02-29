Пошел на хитрость, чтобы попасть на фронт: как композитор знаменитой песни «Журавли» оказался на передовой

Написавший музыку к знаменитой песне «Журавли» композитор Ян Френкель попал на передовую в возрасте шестнадцати лет. Но для этого ему пришлось пойти на хитрость.

С началом Великой Отечественной войны семью Френкелей эвакуировали из родного украинского города Пологи в Чкалов. Пятого октября 1941 года малая родина музыканта уже была оккупирована немецкими войсками, а все друзья, достигшие совершеннолетия, мобилизованы на фронт. Шестнадцатилетний Ян Френкель был отправлен на сельскохозяйственные работы в Донбасс в составе группы не призывной молодежи. Но мысль о передовой его не оставляла. Тогда высокий широкоплечий юноша, который выглядел старше своих лет, подделал документы и поступил в Чкаловское высшее зенитное училище.

«Я своими глазами видел свидетельство о рождении. Он действительно на четыре года был моложе, чем официально», - рассказывает внук композитора, музыкант Ян Френкель.

После окончания училища его призвали защищать родину. Спустя несколько месяцев Френкель получил тяжелое ранение. Воевать его больше не пускали. Но он не оставил фронт. Молодой музыкант поддерживал боевой дух солдат. С концертными бригадами Ян Френкель прошел от Москвы до Праги. День Победы он встретил под Берлином.

Война наложила свой отпечаток на талантливом музыканте. Как вспоминает внук композитора, сам Френкель не любил рассказывать о тех событиях.

«Дедушка мне лично о годах Великой Отечественной войны не рассказывал. Видимо, она на него наложила тяжелый отпечаток», - предполагает Френкель-младший.

В 1969 году страна впервые услышала песню «Журавли». Музыку на переведенные Наумом Гребневым стихи Расула Гамзатова написал Френкель.

В такой манере о войне и любви к Родине не писал еще никто. Пронзительная и светлая песня звучала непривычно, но проникала в каждое сердце, и стала невероятно популярной.

«Я помню, когда мне эти стихи прочел по телефону Марк Бернес, меня они поразили, несмотря на то, что я их до этого читал», - рассказывал сам Френкель в интервью 1986 года.

Ян Френкель написал музыку к более чем 40 кинофильмам, 20 мультфильмам и даже сыграл три роли в кино. Скромный и вежливый Ян Френкель производил впечатление человека, у которого не может быть проблем. Но ему пришлось пережить множество невзгод. Жизни и творчеству этого композитора посвящен новый выпуск цикла «Легенды музыки», который доступен на сайте «Звезды», а также на платформе SMART.TV.