Информация о более 276 тысячах участниках ВОВ собрана для проекта «Дорога памяти» в Ростовской области

Информация о более 276 тысячах участниках Великой Отечественной войны собрана специалистами военных комиссариатов Ростовской области. Эти сведения войдут в базу данных в рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.