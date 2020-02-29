Непоколебимый Ильюшин: авиационное наследие легендарного конструктора

Бомбардировщик Ил-2 – «летающий танк» - стал самой массовой боевой машиной за всю историю авиации. И сыграл решающую роль в знаменитых битвах – под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге, предрешив исход войны. Без бомбардировщика Ил-4 во время Великой Отечественной не проходила ни одна операция советской авиации. Он же выполнял функцию торпедоносца. А Ил-18 долгие годы оставался самым массовым среднемагистральным самолетом в СССР. Даже идею первого советского аэробуса предложил Сергей Ильюшин, но воплощал ее в жизнь уже его последователь - Генрих Новожилов.

Всего легендарный конструктор создал 24 типа самолета, больше 60000 серийных машин. Его имя стало советским брендом, известным во всем мире. Он получил семь Сталинских премий, звание Трижды Героя Социалистического Труда, преданный коллектив.

За что бы ни брался Сергей Ильюшин – штурмовик или бомбардировщик, пассажирский лайнер или транспортный самолет - всякий раз у него получалась машина, которой не было равных.

В 1939 году Сталин объявил конкурс на скоростной двухмоторный бомбардировщик. Лучший вариант должны были запустить в серийное производство. Туполев, Калинин и Ильюшин приступили к работе. Туполев успел представить свой проект раньше: он назвал его ДБ-2. Он полностью устроил комиссию. Два других конструктора получили указание работы прекратить.

© Аркадий Шайхет, РИА Новости Сергей Ильюшин

Но Ильюшин ослушался. Он не только доделал собственный вариант дальнего бомбардировщика, но и решил на свой страх и риск во время первомайского воздушного парада показать, на что способна машина. Сергей договорился с летчиком-испытателем Владимиром Коккинаки, что тот прокрутит «мертвую петлю». Риск был невероятный. Такое своеволие жестоко каралось. Сталин не терпел самодеятельности даже среди любимых «соколов», как он называл летчиков и конструкторов.

Пролет ильюшинского самолета был включен в программу воздушного парада, но не «мертвая петля». Это стало сюрпризом для вождя. Но Сталину и Ворошилову машина понравилась. Правда последний отметил, что самолет не соответствует техническому заданию, так как он не цельнометаллический. Ильюшин тут же пообещал создать цельнометаллический вариант. ДБ-2 сняли с плана, Воронежский завод отдали Ильюшину. А Ильюшин достаточно быстро разработал ДБ-ЗБ (ЦКБ-30) - цельнометаллический вариант.

Началась Великая Отечественная война. Ильюшин создал уникальный Ил-2. Это был самый массовый самолет военной поры, который строился в Советском Союзе и был произведен в десятках тысяч экземпляров.

© Globallookpress Ил-2

Чтобы обеспечить страну бронированными штурмовиками, КБ Ильюшина работало практически круглосуточно. Ил-2 модифицировался и совершенствовался буквально «на коленках».

Мощностей завода в Воронеже хватало, чтобы выпускать только две машины в сутки. Но для нужд фронта этого было недостаточно. И Сталин одну за одной слал на предприятие телеграммы с угрозами.

«Ильюшинцы» стали выпускать по 7 самолетов в сутки, работая круглосуточно. Как вдруг вышел приказ наркома авиации о расформировании КБ Ильюшина и переводе всех конструкторов в Воронеж. Это стало шоком для всего коллектива. Ильюшин собрал подчиненных и объявил о продолжении работы. А сам стал готовиться к худшему. Ждать долго не пришлось. Однажды в его квартиру постучали. Ильюшина отвезли на дачу к Сталину. Там он прожил неделю. Все это время за завтраком он убеждал вождя в том, что переводить КБ из Москвы нецелесообразно. И тот согласился.

В первые годы войны Ильюшин страшно переживал, что летчики массово гибнут из-за отсутствия стрелка, который мог бы защитить машину от нападения сзади. Он пытался доказать, что самолет нужно делать двухместным. Но Верховный главнокомандующий был непреклонен: ведь один летчик будет брать больше бомб, а стрелка-радиста нужно было еще и обучить.

© Анатолий Сергеев-Васильев, РИА Новости Сергей Ильюшин

Однако в итоге Сталин признал свою неправоту, и в КБ Ильюшина доработали двухместный штурмовик. За создание Ил-2 Ильюшин был награжден сразу двумя Сталинскими премиями – первой и второй степени. Вторая степень – непосредственно за работу над машиной. А первая – за отличные боевые качества самолета. Общая сумма была огромная – 150 тысяч рублей. Для примера, тогда роскошный автомобиль «Победа» стоил 16 тысяч. В общей сложности Ильюшин стал обладателем рекордных семи сталинских премий.

Фонд Сталинской премии тогда формировался из личной зарплаты Сталина. А те, кто удостоились такой чести, как правило, отдавали свои премии в Фонд обороны. Так поступил и Ильюшин. Но даже в мирное время он никогда не тратил деньги на себя. Именно Ильюшин стал инициатором первых в Советском Союзе корпоративов.

Самый массовый реактивный бомбардировщик в истории авиации Ил-28 - тоже творение Ильюшина. Именно эту машину разместили на Кубе накануне Карибского кризиса. А на Новой Земле этот бомбардировщик непосредственно участвовал в испытаниях атомного оружия.

Но еще в военные годы Ильюшин стал делать наброски машин для мирного будущего. Он надеялся, что скоро путешествия станут важнее бомбежек.

Так появился Ил-14,который прославился участием в самых опасных экспедициях – в Арктике и Антарктиде. Ильюшин создавал его, чтобы заменить устаревший Ли-2.

В полярной авиации Ил-14 долго оставался незаменимым. Он использовался в первом в мире полярном рейсе атомного ледокола «Арктика», и в знаменитых лыжных походах к Северному полюсу, поддерживая путешественников с неба. Поэтому для Ильюшина было важным создать в кабине пилота максимальный комфорт.

Ил-14 стал символом мирного времени. Самолетом, который сделал гражданскую авиацию одним из главных видов транспорта в Советском Союзе. А еще – любимым «детищем» Ильюшина.

Рабочий коллектив был для Сергея Ильюшина настоящей семьей. Однажды он поклялся своим, что даже если ему предложат повышение, он никогда не оставит КБ. Коллектив отвечал ему такой же преданностью.

У Ильюшина было четверо детей. Двое от первого брака – Ирина и Владимир. И двое от второго – Сергей и Александр. Все получили техническое образование. Но продолжателем своего дела Ильюшин видел только старшего сына. Однако тот не мог простить отцу развода с матерью.

Владимир Ильюшин вошел в историю, как один из лучших в СССР летчиков-испытателей. За свою жизнь испробовал 145 различных типов самолетов. Но отец с самого начала был против такого выбора профессии. И надеялся, что сын одумается и начнет работать в его КБ.

© Сухомилов, РИА Новости Владимир Ильюшин

Летать Владимира научил шеф-пилот ильюшинской фирмы, летчик-испытатель Владимир Коккинаки. И после окончания Военно- воздушной Академии имени Жуковского он целенаправленно пошел в испытатели, о чем сообщил отцу. Но тот был крайне недоволен выбором сына.

На работу младшего Ильюшина не брали: никто не хотел ссориться с его отцом - легендарным авиаконструктором. Владимир было уже совсем отчаялся получить работу, но друзья посоветовали обратиться к Павлу Сухому. Этот авиаконструктор отличался новаторским подходом к технике и очень ценил инициативу в людях. Его подкупил горячий пыл Ильюшина-младшего. И Сухой взял его к себе. Так Владимир стал лучшим летчиком- испытателем у конкурента собственного отца.

Судьба сложилась так, что Сергей и Владимир Ильюшины не разговаривали целых 20 лет. Сын пришел к отцу, когда тот был тяжело болен. В середине 60-х у Сергея Ильюшина появились признаки болезни Паркинсона. Он знал, что уже никогда не выздоровеет.

В 1964 году, за 6 лет до отставки, Ильюшин оставил надежду на то, что сын сменит его на посту генерального конструктора. К тому времени Владимир уже получил звание Героя Советского Союза за абсолютный рекорд высоты горизонтального полета- 21170 метров. В итоге преемником Ильюшина стал его заместитель Генрих Новожилов. Этого талантливого конструктора Ильюшин заприметил еще после войны. А в середине 60-х поручил ему ответственное задание – руководить организацией серийного производства дальнемагистрального самолета Ил-62. Он был способен совершить беспосадочный перелет из Москвы в Хабаровск и в дружественную нам Гавану. В течение нескольких десятилетий Ил-62 служил «бортом № 1».

У Ильюшина тем временем нарастало дрожание рук, нарушение походки и координации движений. Он сознавал, что рано или поздно наступит момент, когда он не сможет передвигаться. При этом, будучи на пенсии, продолжал работать. Но однажды после очередного приступа Ильюшин все же обратился к министру авиационной промышленности Петру Дементьеву с просьбой освободить его с должности генерального конструктора. Дементьев попросил остаться.

Болезнь прогрессировала, и Сергею Ильюшину было все труднее выполнять свои обязанности. И тогда он решился на повторное обращение к министру. На этот раз его просьбу удовлетворили.

Легендарного конструктора не стало 9 февраля 1977 года. Хоронили Трижды Героя Социалистического Труда в форме генерал-полковника, с воинскими почестями. Но фуражки, чтобы положить на крышку гроба, почему-то не оказалось. И тогда старший сын, будучи уже генералом, положил на гроб свою. Так они окончательно и помирились.

Сергею Ильюшину посвящен новый фильм цикла «Последний день». Он доступен на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV.

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