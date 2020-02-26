Символ Победы: под Петербургом восстанавливают танки Т-34 к Параду на Красной площади
Работы ведутся на 61-м бронетанковом ремонтном заводе в Стрельне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Под Петербургом к параду в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне восстанавливают легендарные танки Т-34.
Боевые машины прибыли в Россию несколько месяцев назад из Лаоса, куда в свое время их продал Советский Союз. Работы ведутся на 61-м бронетанковом заводе (подразделение Уралвагонзавода в составе госкорпорации «Ростех») в Стрельне. В огромных цехах специалисты трудятся над восстановлением 30 машин.
Танки разбирают по частям, демонтируют двигатель, снимают башню, промывают корпус, проверяют все агрегаты. Работы планируется завершить к марту. Затем машины ждут ходовые испытания, после чего технику отправят на репетицию парада в Москве.