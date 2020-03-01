Главная миссия Трусова: как 25 советских разведчиков пленили более 200 фашистских генералов

Пятнадцатого мая 1945 года, через 6 дней после Победы, на секретном совещании в кабинете Сталина присутствовали трое – нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, председатель комиссии, занимавшейся условиями капитуляции Германии Климент Ворошилов, и командующий Первым Белорусским фронтом Георгий Жуков, прилетевший из Берлина.

Агентурная разведка докладывала, что в нарушение акта о безоговорочной капитуляции, в английской зоне оккупации на севере Германии скопилось около миллиона солдат и офицеров Вермахта, которых союзники по каким-то соображениям не разоружают.

Столицей этого осколка Третьего Рейха стал город Фленсбург на берегу Балтийского моря. Там «заседало» новое немецкое правительство во главе с главным преемником Гитлера гросс-адмиралом Деницем и генштаб под командованием генерала Йодля. Сталин был в ярости. Не стесняясь в выражениях, он называл британского премьер-министра Черчилля «отпетым антисоветчиком, лицемером и предателем».

Сразу после совещания в Кремле маршал Жуков вызвал начальника разведки 1-го Белорусского фронта генерал-майора Николая Трусова, и, сообщив, что он назначен главой «делегации» Контрольной комиссии, приказал в течение 24 часов собрать группу из 25 лучших разведчиков и отправиться во Фленсбург. Тут требовались специалисты экстра-класса со знанием иностранного языка, обладавшие дипломатической гибкостью и находчивостью.

Они должны были выяснить, что же в реальности происходит в подконтрольной англичанам зоне и что они задумали. Кроме того, перед группой была поставлена задача арестовать новое правительство Третьего рейха.

Утром 17 мая 1945-го группа Трусова въехала во Фленсбург. То, что увидели советские разведчики, превзошло все их ожидания. Будто и не было никакой капитуляции. Всюду свастика, по улицам разгуливали отнюдь не военнопленные нацисты: в форме со знаками различий, наградами и даже с оружием они приветствовали приветствуют друг друга привычными фашистскими жестами.

В первые же дни пребывания во Френсбурге разведгруппа Трусова выяснила: костяк этого осколка Третьего рейха составляют части бывшей группы армий «Норд» - приблизительно 200 тысяч человек. Ежедневно с ними проводится боевая подготовка. На рейде стоят при полном боевом оснащении десятки немецких военных кораблей. Вооружение, обмундирование, питание, и моральную поддержку обеспечивают англичане.

Трусов приказал своим людям «быть готовыми к бою». Когда англичане предложили поселить его отряд где-нибудь в городе, генерал наотрез отказался. Он разместился на пассажирском пароходе «Патрия» вместе с офицерами.

Во Фленсбурге генерал Трусов потребовал от руководителей английской и американской комиссий безоговорочного выполнения условий акта о капитуляции Германии. Новое правительство Рейха вместе с госаппаратом и Генштабом должны быть арестованы, как военные преступники, личный состав разоружен и отправлен в лагеря для военнопленных. Генерал Форд -представитель Британии - ответил, что сейчас это невозможно якобы потому, что фашисты вооружены до зубов и могут поднять бунт. Однако историки склоняются к тому, что арест правительства Деница затягивался специально, чтобы Черчилль смог вписать его в свои планы по сохранению контроля Англии хотя бы над частью Германии.

Трусов настаивал на личной встрече с новым фюрером. Но англичане отвечали, что Дениц даст письменные показания и «союзники», то есть русские и американцы, получат копии. И только после вмешательства главнокомандующего экспедиционными силами Дуайта Эйзенхауэра британцы сдались.

Встреча с Деницем убедила Трусова, что тот завербован английской разведкой. Слишком уж заметно рейхспрезидент ждал одобрения каждого своего ответа от английского генерала, присутствовавшего на встрече.

Советские разведчики обхитрили англичан, неотступно следивших за ними, и ночью обыскали кабинет гросс-адмирала. Из комнаты они вынесли портфель, туго набитый ценными документами. Среди них было завещание Гитлера и последние телеграммы его личного секретаря - Мартина Бормана.

Последний писал, что из-за нехватки всех дивизий положение нацистов кажется безнадежным, в связи с тем фюрер продиктовал политическое завещание - назначить своим преемником - президентом рейха и верховным главнокомандующим Карла Деница.

© Wikipedia Адольф Гитлер и Карл Дёниц

Через сутки после смерти Гитлера, 1 мая 1945-го, в кабинет Деница вошел бывший шеф Гестапо Генрих Гиммлер в сопровождении шести эсэсовцев с автоматами на перевес. Адмирал испытал животный ужас. На столе под бумагами он успел спрятать снятый с предохранителя пистолет. Не понимая, чем закончится этот визит, Дениц протянул Гиммлеру последнюю волю Гитлера. Позже адмирал писал, что Гиммлер побледнел и довольно долго молчал. В конце-концов он встал и проговорил: «Позвольте мне стать вторым человеком в вашем государстве». Но Дениц отказал.

Гитлер отлучил Гиммлера от власти за попытки переговоров с США и Британией. Но и Дениц первым делом отправил к союзникам парламентеров. Британцы такую возможность предоставили.

У Трусова был приказ арестовать правительство Деница. Но он решил перевыполнить план и прихватить весь штаб верховного командования, чтобы даже зародыша не осталось от Третьего Рейха. Но каким образом 25 разведчиков могли арестовать три сотни вооруженных офицеров вермахта?

Наметив арест нового правительства Рейха, Трусов понимал - его миссия невыполнима, пока у Деница есть реальная вооруженная сила. Он продолжал требовать исполнения всех положений акта о капитуляции Германии, то есть полного разоружения воинских частей.

Когда дипломатические аргументы были исчерпаны, Трусов очень доброжелательно сообщил генералу Форду:

«Не опасайтесь. Если вы своими силами не сможете подавить немецкий бунт, то наши танки сделают это быстро. Они заправлены, укомплектованы экипажами и готовы выполнить поставленную задачу…»

Какую именно, Трусов не уточнил. Но генерал Форд и так все понял.

На третий день после начала работы группы Трусова, 20 мая, нацистская группировка приступила к сдаче оружия.

Тем временем советские разведчики составляли список тех, кого нужно было арестовать. Работать приходилось под неусыпным контролем со стороны английских и американских спецслужб. Следом за русскими делегации союзников перебрались на пароход «Патрия», объясняя это страхом перед вооруженными немцами.

Разведчики могли лишь гадать – чего опасаться больше – непредсказуемого поведения немцев, или вполне понятного желания английской контрразведки «устранить» беспокойных визитеров.

Союзникам было что скрывать. Разведчики Трусова обратили внимание, что англичане втихую прибирают к рукам не только военный, но и пассажирский и торговый флот Германии. Он попытался передать информацию в Москву через телеграфную радиостанцию «Север». Но внезапно городская электросеть отключилась.

Англичане мешали работе советских разведчиков, как могли. Радиостанция, стоявшая на берегу, была одной из самых уязвимых точек.

Накануне назначенных арестов генерал Форд вдруг предложил Трусову, - «пусть советская делегация сама арестует правительство Деница и его генеральный штаб». То есть 25 советских офицеров должны разоружить и арестовать несколько сотен нацистов. Эта примитивная западня только позабавила разведчика. Пришлось прибегнуть к очередному давлению. Он спросил у Форда, не будет ли тот против, если Трусов запросит поддержку гвардейского парашютно-десантного полка, который базируется под Берлином. На что генерал ответил: «Ну что вы! Думаю, мы не будем тревожить ваших парашютистов. Как-нибудь обойдемся своими силами…»

На «Патрию» прибыли рейхсканцлер гросс-адмирал Дениц, начальник штаба генерал-полковник Йодль и главнокомандующий военно-морскими силами Фридебург. Им было объявлено о роспуске правительства и аресте. Понимая, что от судьбы не уйдешь, Дениц старался сохранять спокойствие. А командующий военно-морскими силами Германии отравился цианистым калием.

В тот же день Трусов получил сообщение о еще одном отравлении в английской зоне. В Люнебурге умер глава гестапо Генрих Гиммлер.

Как выяснилось, Уехав от Деница, рейхсфюрер с двумя адъютантами несколько недель скрывался на заброшенной мельнице. А потом решил бежать в Баварию и сдаться американцам. Сбрил усы, перевязал глаз черной повязкой, и пытался слиться с потоком демобилизованных солдат. Но в английской зоне его задержали красноармейцы Губарев и Сидоров, помогавшие союзникам патрулировать улицы. Они остановили трех нарушителей комендантского часа.

© Wikipedia Карл Дёниц

Очутившись в английской комендатуре, подозрительный «фельдфебель» снял с глаза повязку и признался, что он - Гиммлер. Во время повторного унизительного допроса рейхсфюрер СС отравился.

Для опознания генерал Трусов отправил в Люнебург двух опытных сотрудников. Осмотрев труп, сделав фотоснимки и забрав одну из трех ампул яда, найденного у Гиммлера, разведчики отправили Трусову шифровку, что «внешность трупа совершенно соответствует последним фотографиям Гиммлера».

Для опознания Гиммлера была направлена опергруппа. Но у нее было еще одно задание. В ходе оперативной работы во Фленсбурге, удалось выяснить, что англичане изъяли материалы немецкой разведки – Абвера о Советской Армии, и намерены вывезти их Лондон. Не получилось. Опергруппа Трусова перехватила документы. Англичане препятствовать советским разведчикам не стали. Чемодан с документами был доставлен вместо Лондона, в Москву.

Арестом правительства Деница и новой верхушки вермахта группа разведчиков под командованием генерал-майора Николая Трусова поставила точку в истории Третьего Рейха.

В сентябре 1945 его назначили начальником разведуправления штаба Группы советских оккупационных войск в Германии. По сведениям Трусова, немецкие подразделения оставались в английской зоне оккупации вплоть до 1947-го года.

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