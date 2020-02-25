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Российский режиссер назвал главную причину ностальгии по советскому прошлому

Лина Давыдова
15:10 25.02.2020
В программе «Сегодня утром» кинорежиссер Александр Стефанович поделился своими воспоминаниями о советском детстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Кинорежиссер Александр Стефанович попытался сформулировать главную причину ностальгии по советскому прошлому. По мнению заслуженного деятеля искусств, в СССР каждый человек ощущал себя важной частью большого единого общества.

«Мы все-таки ощущали себя частью общества... Я помню, когда был тот же фестиваль молодежи и студентов - все пели и плясали. Это было в Ленинграде. То есть было единение общества», - пояснил Стефанович в программе «Сегодня утром».

Он также поделился воспоминаниями о собственном счастливом детстве. В СССР получали достойное образование, которое неспроста считалось одним из лучших в мире. Главный его плюс - это разнообразие. Стефанович посещал различные кружки, создавал стенгазету, моделировал корабли.

«Было большое количество кружков. Мы занимались спортом. Я, например, очень хорошо прыгал, и меня даже взяли в школу олимпийского резерва "Зенит". Я был чемпионом района, чемпионом города по прыжкам. Мы выпускали стенгазету. Еще был Дворец пионеров, где были кружки. Я, например, увлекался моделированием кораблей. Было очень большое разнообразие, при этом это было не навязчиво и бесплатно», - вспомнил Стефанович.

Советское детство – это детство, в котором не было телефонов, планшетов и игровых приставок. Кто-то подумает, какая скука, но как бы не так. Чем занимались советские дети в свободное от школы время? И каким его помнят известные музыканты и актеры? Об этом они сами рассказывают в одном из выпусков программы «СССР. Знак качества», который доступен на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV.

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