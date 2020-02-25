«Эшелон Победы»: поезд-музей с танком Т-34 и «Катюшей» проедет по городам РФ

Поезд-музей «Эшелон Победы» с советской военной техникой времен Великой Отечественной войны проедет по городам Юга России. Патриотическая акция стартует 21 апреля в городе Батайск Ростовской области, а завершится 8 мая в Ростове-на-Дону в канун празднования 75-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В четырех багажных вагонах установят экспозиции «Оборона Севастополя», «Битва за Кавказ», «Современная армия», «Сталинградская битва», а также размещен пункт оцифровки данных проекта «Дорога Памяти».

На шести открытых платформах планируется установить образцы техники и вооружения периода Великой Отечественной войны, включая танк Т-34-85, ИС-3, реактивную систему БМ-13 «Катюша», артиллерийские орудия ЗИС-3, БС-3, Д-1 и зенитную пушку АЗП-39. Седьмая платформа будет оборудована под сцену для выступлений творческих коллективов ансамблей песни и пляски ЮВО и Черноморского флота. В двух крытых вагонах будут представлены тематические экспозиции, посвященные военным медикам и подразделениям «СМЕРШ».

Акция пройдет более чем в 20 населенных пунктах, включая города-герои и города воинской славы. На местах остановок будут организованы экскурсии по экспозициям поезда, выступления военных артистов. Также на железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту.