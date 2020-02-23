Освобождение Познани: почему память об общей истории не вытравить политикой

На месте боев, которые проходили в феврале 1945 года, в польском городе Познань сейчас находится мемориальное кладбище. Только там - около шести тысяч захоронений: от Героев Советского Союза до безымянных героев, отдавших свою жизнь за будущее новых поколений поляков. Сейчас мемориал - в идеальном состоянии, но так было не всегда. Надгробия несколько раз оскверняли, но вандалов, как водится, не нашли.

«Наша задача, какой мы ее видим, поддерживать здесь все в надлежащем виде. Но вот уже пять лет мы сами по себе. Государство в лице польского Минобороны никак нас не поддерживает и прекратило с нами все контакты. Потому что мы хотим чтить память всех, кто освобождал Польшу. А это прежде всего советские солдаты. Все, что мы здесь делаем, из наших собственных средств. Держимся, как можем», - рассказывает Зыгмунт Матейный, член организации «Союз солдат Войска польского».

Зимой 1945-го Висло-Одерская наступательная операция близилась к финалу. Красная армия рвалась в Берлин. Уже были освобождены Будапешт, Варшава, Краков. И вот - Познань. Промышленный центр, средоточие железнодорожных путей, стратегический и последний оплот нацистов перед Берлином. Отсюда до столицы Третьего Рейха - чуть больше двухсот километров. Газета «Красная звезда», подшивка которой за тот период впервые появилась в открытом доступе, описывает, как все было: «Быстрое появление наших танков под Познанью ошеломило врага. Взятый в плен немецкий подполковник Флакке рассказал, что гарнизон, оборонявший его участок, неожиданно попав под удар танков, разбежался. Сам Флакке попытался на автомашине уехать в Познань, но был настигнут танкистами».

В самой Познани, однако, немцы оказали ожесточенное сопротивление. Цеплялись за каждый дом. Тадеушу Аньоле тогда было 10 лет. Он старший из троих детей в семье. Отец погиб. Аньола вспоминает, как выживали при нацистах, как пришли советские солдаты и как их встречали жители города.

«Была огромная радость и облегчение, когда мы узнали, что освобождать нас пришли советские солдаты. Раньше на каждом углу стояли гестаповцы. Мы чувствовали себя, как в тюрьме, по городу нельзя было ходить без страха. Это была огромная, огромная радость, когда нас освобождали советские войска. Мы назвали одну из улиц города в честь даты освобождения Познани советскими солдатами», - рассказывать житель города Познань Тадеуш Аньола.

Улицы превратились в места сражений, где на первый план вышли небольшие штурмовые отряды. Прочесывая дворы и подъезды, они буквально «выкуривали» врага там, где танки и другая бронетехника были бессильны.

Превратить Познань в танковую душегубку было последней надеждой фюрера. Но она умерла быстро. Немцы отступили в казавшуюся нерушимой крепость, связанную сетью подземных тоннелей с огневыми точками. По периметру доступ перекрывал ров высотой почти 10 метров. Там укрывались около 12 тысяч немецких солдат и офицеров. Командование Красной армией не раз предлагало им сложить оружие и сдаться. Но оборону фашисты держали с фанатичным упорством, понимая, что бежать уже некуда. В итоге в ходе штурма цитадель была разрушена практически до основания. Советские войска расстреляли тогда пять тысяч тонн боеприпасов - 400 вагонов.

При освобождении Познани погибли более 10 тысяч советских военнослужащих и четыре сотни поляков. Все - местные жители, добровольцы.

«Они не только участвовали в боевых сражениях, но и указывали местонахождение немецких укреплений, дзотов, а также указывали пути их отхода. Это позволило уменьшить потери наступающих частей Красной армии. Они сражались вместе с солдатами Красной армии, вместе и умирали», - рассказывает генеральный консул РФ в Познани Иван Косоногов.

Среди тех, кто вместе с красноармейцами очищал Европу от коричневой чумы, был и Тадеуш Клембалский. Его сын Януш хранит память о боевом пути отца, бережет его медали. Узнав о проекте российского Министерства обороны «Дорога памяти», сразу же решил принять в нем участие - поделился фотографиями и историей из домашних архивов.

«Мой отец Тадеуш Клембальский родился 8 октября 1922 года. Когда началась война, в 1939 году, его выселили в Люблин. Там он вступил во Вторую Армию Войска польского. Прошел с ней весь боевой путь от Люблина через Варшаву в Прагу», - говорит Януш Клембальский.

Память об общей истории не вытравить никакими абсурдными заявлениями польских властей. Как бы ни хотела обратного официальная Варшава, по данным последнего соцопроса, более половины поляков благодарны советским войскам за освобождение страны от немецкой оккупации.

«Память о героях должна выжить навсегда. Нельзя уничтожать живые памятники истории, которые были построены руками тех людей, которые ставили их в благодарность, чтобы почтить этих солдат и пролитую ими кровь на территории Польши. Кровь солдата одна, она всегда красного цвета», - считает член совета города Хенрик Каня.

В Познани, в отличие от Варшавы, торжества в честь освобождения города проходят на официальном уровне. Девятого мая, когда нынешним властям страны этого хотелось бы меньше всего, в мемориальном парке на территории бывшей цитадели прозвонит колокол по погибшим.