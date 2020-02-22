«Это были страшные бои»: воспоминания ветеранов об освобождении Норвегии в 1944 году

Осенью 1944 года советские войска начали освобождение Норвегии. Фашисты ждали наступления на суше, но наши ударили с моря. Ведя обстрел из корабельных орудий и высаживая многочисленные десанты морской пехоты.

Для двух ветеранов Великой Отечественной войны эти дни - особенные. И года не проходит, чтобы не нахлынули воспоминания о 1944-м. Норвежцы очень хорошо помнят подвиг русских солдат.

Виктор Харчев ушел на фронт, когда ему было всего 16 лет. Один из первых выпускников знаменитой школы Соловецких юнг, служил рулевым на эсминце Северного флота «Баку», сопровождал арктические конвои союзников, громил фашистские военно-морские базы при освобождении Норвегии.

Еще один живой свидетель освобождения Норвегии - Николай Морозов. Он один из тех, кто обеспечивал высадку десанта на вражеский берег в составе команды сторожевого катера.

«Эти страшные бои были там все время. Десант подбрасывали, много полегло там за четыре дня, кошмар какой-то был», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Морозов.

Освобождая Заполярье и Норвегию, Красная армия провела блестящую Петсамо-Киркенесскую операцию.

В Киркенессе советские солдаты разом спасли тысячи человек, прятавшихся в шахте, которую хотели взорвать фашисты.

В гости к фронтовикам приезжали норвежские военные атташе, они вручили ветеранам медали «За вклад в Победу во Второй мировой» и передали личную благодарность от премьер-министра Норвегии.

«Страна никогда не забудет вклад Советской армии в освобождение нашей страны. Мы знаем, какие потери и жертвы для этого потребовались. Советские солдаты-освободители стали и нашими героями», - заявил атташе по вопросам обороны посольства Норвегии Хельге Англи.

Операция по освобождению Норвегии вошла в учебники военной истории. Наступавшие понесли в разы меньше потерь, чем обороняющиеся. Потери Советской армии и флота составили около шести тысяч человек - против 30 тысяч уничтоженных фашистов.