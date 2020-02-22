Потайная калитка: почему пала тысячелетняя империя

К середине XV века Византийская империя уже мало напоминала великую державу Средневековья. Под властью императора оставались лишь несколько городов в Греции и несколько островов в Эгейском море.

Константинополь был островком среди османских владений. Но созданные много веков назад укрепления Константинополя по-прежнему оставались неприступными и одну за другой выдерживали осады турецких правителей.

Византийцы понимали, что вскоре турки снова попытаются захватить столицу. Поэтому император Константин XI, как только взошел на престол в 1449 году, сразу же начал готовиться к обороне. По его приказу жители начали восстанавливать стены города и запасаться оружием и провиантом. Но когда император провел перепись боеспособного населения, оказалось, что их всего семь тысяч человек. Стало ясно: без помощи из Европы не обойтись. Ко дворам всех христианских правителей немедленно отправились посольства с просьбой выслать войска.

В 1453 году к стенам Константинополя подошла 100-тысячная армия Мехмеда II. А в проливы вошел флот - все корабли, которые удалось найти в землях, подвластных турецкому султану.

На самом ли деле европейские правители отказались помочь Византии в войне с турками? Правда ли, что одним из самых яростных защитников Константинополя был турецкий принц? И действительно ли тысячелетняя империя пала из-за того, что защитники города забыли закрыть одну из потайных калиток? Смотрите новый выпуск программы «Не факт» на телеканале «Звезда».