Уникальное письмо Рузвельта Сталину показали в посольстве РФ в США

Выставку Российского исторического общества «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют» развернули на территории посольства РФ в США по случаю празднования 23 февраля.

Среди экспонатов было представлено письмо 32-го президента США Франклина Рузвельта руководителю СССР Иосифу Сталину от 23 февраля 1945 года. В этом послании американский лидер поздравил своего советского коллегу с 27-летием образования Красной Армии, а также напомнил о решениях конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции, которая проходила в Ялте.

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«Продолжающиеся выдающиеся успехи Красной Армии наряду с всеобщими усилиями сил объединенных наций на юге и западе гарантируют быстрое достижение нашей общей цели - миру во всем мире на основе взаимопонимания и сотрудничества», - писал Франклин в 1945 году.

В рамках празднования Дня защитника Отечества на торжественный прием в посольство были приглашены около 400 представителей дипмиссий.