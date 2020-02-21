Тематический поезд к 75-летию Великой Победы запустили в столичном метро

К 75-летию Победы в московском метро запустили тематический поезд, вагоны которого украшены фотографиями и письмами, рассказами и сканами документов об участниках Великой Отечественной войны.

Состав будет курсировать по Кольцевой линии полгода. За это время интересные факты о боевых операциях, вооружении и военной технике Красной Армии, о подвигах советских солдат на пути к Победе узнают больше трех миллионов человек.

Проект подготовлен метрополитеном при участии Российского военно-исторического общества (РВИО).