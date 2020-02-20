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Невестка маршала Тимошенко рассказала о Харьковской операции

Андрей Аркадьев
18:55 20.02.2020
Операция была задумана, чтобы отвлечь немцев от основного главного удара на Москву, заявила невестка маршала Семена Тимошенко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В мае 1942 года маршал Семен Тимошенко руководил Харьковской операцией, которая закончилась полным провалом. Наталия Тимошенко, его невестка, рассказала «Звезде», что в тот момент руководство страны приняло решение назначить виновным военачальника, сняв с себя всю ответственность.

«Его (Тимошенко), как командующим фронтом, назначили виновным, хотя на самом деле, конечно, причин случившегося было много. Основная - Верховное главнокомандование и лично Сталин были причастны к этой катастрофе. Во-первых, ошиблись с направлением главного удара немцев. Ждали, что будет на Москву удар, поэтому мы все резервы туда подтянули и ждали там. А у Семена Константиновича, командующего Юго-Западным фронтом, был жидкий растянутый фронт. Все время он просил резервы, но ему отказывали», - сказала она.

По словам Наталии, операция была задумана, чтобы отвлечь немцев от основного главного удара на Москву. Тимошенко просил руководство дать подкрепление, но получил отказ. Также Командование запретило ему отступить, несмотря на все просьбы.

«Спустя какое-то время Семен Константинович спросил у Сталина: "За что?" (был назначен виновным). На что Сталин ответил: "Ты не понимаешь, народ нас не поймет, так надо". Это был ответ Сталина. Он прекрасно понимал, что он сам виноват, и Ставка виновата, а поскольку нельзя же народу признаться, что Верховный главнокомандующий виноват в катастрофе, конечно, назначили его», - добавила невестка маршала.

Полководец Великой Отечественной войны, маршал Семен Тимошенко родился 18 февраля 1895 года. В честь 125-й годовщины со дня его рождения в Москве возложили цветы к его могиле, которая находится у Кремлевской стены на Красной площади.

В начале Великой Отечественной Тимошенко возглавлял Народный комиссариат обороны СССР, а в дальнейшем командовал фронтами и руководил подготовкой стратегических операций. Дважды Герой Советского Союза и кавалер ордена Победы.

Именем военачальника названа Военная академия радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ.

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